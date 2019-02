Señaló Lola Arteaga De La Gala, analista principal de servicios desconcentrados de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Y tienen plazo para hacerlo hasta el 31 de marzo. Así lo declaró la especialista de la SBS quien llegó a Iquitos para promocionar el módulo regional de esa entidad que se encuentra ubicada al interior de la oficina de Indecopi (Putumayo 446).

“En el módulo se atiende a los ciudadanos para absolver consultas de los sistemas que supervisamos como bancos, seguros, sistema privado de seguros, sistema financiero, ahora último cooperativas. Esto para que los ciudadanos puedan estar mejor informados y se despejen las dudas que tengan sobre esos sistemas.

Brindamos el servicio gratuito de reporte a la central de riesgo, constancia de afiliación, del estado pensionario, constancia de certificado de depósitos. A veces al fallecer un familiar, los deudos no saben si nuestro ser querido tenía seguro en alguna entidad, si estaba en el régimen privado de pensiones. A veces hay beneficios que por desconocimiento se pueden perder”, declaró la analista.

¿Y en qué avance está el tema de las cooperativas?

-Como se sabe, ya pasó a la supervisión de la SBS, estamos en la etapa de registro desde el uno de enero hasta el 31 de marzo, todas las cooperativas se deben registrar.

No todas están inscritas, entonces no están centralizadas por eso se les solicita que se registren a través de la página web o en los módulos descentralizados, ahí les darán información. Las que no se inscriban, no podrán captar ahorros.