Todas las compras se hacen en cumplimiento de las normas

Afirma Javier Cárdenas Guevara, director de la UGEL de Requena

Con fecha miércoles 15 de enero de 2020, en la página 13 del diario “La Región” se publicó una nota periodística cuyo título es ¿Nuevamente compras sobrevaloradas y direccionadas en la UGEL de Requena? siendo firmado por las iniciales LMHL.

Al respecto, el magíster Javier Antonio Cárdenas Guevara, dijo, es preciso indicar que la nota periodística es malintencionada y hasta direccionada con el afán de hacer quedar mal la gestión que se viene desarrollando al frente de la UGEL de Requena. Se debe mencionar al respecto, quienes ahora denuncian presuntos actos de corrupción son maestros ligados al SUTEP-Requena, los que anteriormente estuvieron coludidos con las anteriores gestiones de la Ugel y que lo llevaron al caos administrativo y económico. En la fecha la UGEL de Requena es una de las más ordenadas administrativa y financieramente, que lo ha permitido estar entre las diez mejores a nivel nacional. Sin embargo, estos logros no se difunden, por lo que nos llama la atención que se publiquen informaciones que no se ajustan a la verdad, por lo siguiente:

No existe compra sobrevalorada de los productos, todo se realizó en cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo al proceso de adquisiciones del MINEDU.

Las adquisiciones se hicieron de acuerdo a sus equivalentes, ejemplo: borrador blanco para lápiz tamaño chico, siendo una de sus equivalencias borrador blanco para lápiz tamaño mediano, es decir en todos los ítems las compras se hicieron de acuerdo a los parámetros establecidos y; no hubo ningún direccionamiento para favorecer a proveedor alguno, ya que los mismos han sido seleccionados en cumplimiento a los procedimientos establecidos por el MINEDU.

El MINEDU envía a las UGEL los criterios de asignación y descripción de los materiales a adquirir, y la lista de las instituciones educativas focalizadas para su distribución en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria. Además, el MINEDU aparte de la descripción de los materiales, también envió la lista actualizada del material educativo fungible con sus respectivas equivalencias y códigos SIGA actualizados, por lo cual la UGEL de Requena podría adquirir.

Lo que nos llama la atención es que el autor(a) de la nota periodística de manera subjetiva trate de confundir a la población y pretenda hacer creer que la UGEL Requena esté inmersa en presuntos actos de corrupción; tal como sí se ha comprobado en otras de la región Loreto; e inclusive, también llama la atención que se pida nuestro cambio, por el solo hecho que a un minúsculo grupo de maestros ligados al Sutep-Requena, a quienes, al parecer, no les interesa el orden y con un chauvinismo nada bueno, pretendan que ingrese otro director a quien puedan manejar a su antojo y hacer que en la Ugel de Requena vuelva el desorden económico y administrativo, sostuvo el director de la Ugel. (Kevin D. Manuyama Ramírez, corresponsal en Requena)