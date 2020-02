“Titulación de tierras en vez de resolver el problema está generando conflicto en la zona”

Expresó consejero regional de Nauta, Carlos Sandi, ante el conflicto presentado en la titulación de comunidades indígenas.

Igualmente, el consejero de Datem del Marañón, Mamerto Maicua, expresó que el asunto venía ocasionando molestia por lo que pidió que le den un tiempo al ingeniero. representante de la empresa que ganó la licitación para el catastro y titulación.

“Como consejeros no estamos en contra, pero sí queremos saber cómo están haciendo la titulación. Por eso queremos que el equipo técnico de la empresa contratada para dicha titulación, nos explique. Ya que hay territorio por titular en comunidades indígenas de Alto Amazonas, Ramón Castilla, Maynas, Requena”, dijo Maicua.

Acto seguido habló el representante de la empresa que viene desarrollando la titulación de las comunidades.

“Estamos realizando desde hace tres años la titulación del registro catastral, se ve con la dirección del Minagri y en coordinación con la dirección regional agraria. En Loreto se ha adjudicado un proyecto para 250 comunidades, es lamentable ver algunos impedimentos que sería causal de resolución del contrato.

Hay 10 comunidades indígenas que se superponen con concesiones forestales. El Estado nos manda a hacer el trabajo sin vulnerar derechos de las comunidades indígenas y también, no vulnerar a las concesiones forestales que también tienen ganados sus derechos a través de títulos habilitanes.

Ahora estamos en un dilema en hacer y no afectar a las partes por lo que necesitamos la actuación de los funcionarios, a fin que brinden información. Pedimos facilitar el diálogo para ver eso de la superposición. ¿A quién le vamos a dar la razón? Es imposible cuando hay derechos otorgados de por medio. Queremos conciliar con el concesionario y las comunidades para ver quién tiene el derecho real.

Reitero, hay 10 comunidades en las concesiones, esperamos que la superposición sea gráfica en papeles y no en efecto, pero creo que sí va a haber. Por eso invocamos al consejo regional para poder tener una mesa de trabajo con las gerencias que otorgan concesiones.

En Loreto hay 637 comunidades tituladas, pasan el millón de hectáreas. Con el proceso en camino se titularía a 200 comunidades más, serían 877 comunidades. Una apertura a las comunidades para que tengan su título de propiedad. Todo esto debería estar listo en el Bicentenario”, habló el representante que ganó la millonaria licitación para titulación de territorio.

Finalmente, el consejero Carlos Sandi, representante de Loreto Nauta, no disimuló su molestia y respondió a lo expuesto por el representante de la empresa.

“Acá no estarían haciendo bien su trabajo, no hay un acta de colindancia, no han hecho ustedes. Hay varios conflictos ahí, no solo de 10 comunidades, sino muchas otras, esto lo sabe Disafilpa. Se tiene que analizar más estas titulaciones de tierra que en vez de resolver el problema en las comunidades indígenas, han generado más conflictos en la zona”, concluyó.