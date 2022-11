Con la participación de los escritores Jorge Gil, Aliza Manuyama, Paula Paredes, Percy Vilchez y el editor Jaime A. Vásquez gracias a la iniciativa del profesor Nilo Zambrano, director del colegio, los alumnos escucharon las exposiciones sobre literatura juvenil, la vocación literaria y la temática que suelen usar en sus creaciones.

Percy Vilchez, el escritor amazónico que próximamente presentará su nuevo poemario en homenaje al río Amazonas, explicó a los estudiantes que no tiene otra manera de vivir que no sea leyendo y escribiendo. “Si no escribo me muero”, llegó a decir en un momento de su exposición. Mientras que Jorge Gil Zambrano, escritor que recientemente publicó junto con Christian Del Águila el cómic Preludio, motivó a los escolares para que se interesen por la lectura como un paso previo a la escritura.

Paula Paredes y Aliza Manuyama, dos jóvenes escritoras, abordaron el tema de la literatura juvenil y ambas coincidieron en señalar que desde muy pequeñas se interesaron por los libros gracias a la motivación que recibieron de sus padres.

Nilo Zambrano, director que fue el encargado de clausurar la jornada, agradeció la colaboración de Tierra Nueva para la organización de este tipo de encuentros porque de esta forma se motiva a los alumnos a leer y escribir. “Muchas gracias escritores, gracias alumnos porque han demostrado que tienen interés por los temas literarios y que mejor en una fecha que se celebra el Día de la Biblioteca Escolar” llegó a decir.

Mientras que Jaime Vásquez en representación de Tierra Nueva entregó ejemplares de varios libros a los alumnos que formularon preguntas.