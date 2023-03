Informe sobre el inicio del proceso de Consulta Previa del Lote 8, las malas señales del Ministerio de Energía y Minas, y las exigencias de las comunidades indígenas



Desde hace unos meses atrás, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) inició el proceso de Consulta Previa en el Lote 8, cuyo contrato vigente vence en mayo de 2024, después de casi 50 años de operaciones.

Por ahora el proceso se encuentra en su segunda etapa, donde solo falta que el MINEM emita el informe sobre la identificación de pueblos. Pero mientras tanto, el ministerio no duda en avanzar coordinaciones del proceso de manera desordenada y soterrada, urdiendo malas tramas como saltar las coordinaciones con las organizaciones indígenas y sus comunidades, o establecer cronogramas de visitas sin coordinar.

MINEM está aprovechando dos contextos que le hacen sombra, le quitan reflectores, pero que a la vez le influyen: El inicio de operaciones en el Lote 192 y el contexto político nacional.

Lo ocurrido en el Lote 192 es semejante a lo que pasa en el Lote 8. Cada uno cuenta cinco décadas de operaciones, cada uno afecta a decenas de comunidades indígenas, ambos acumulan daños e impactos múltiples. También en ambos casos, antes del primer proceso de consulta previa, las dos áreas fueron operadas por la empresa Pluspetrol.

La última maniobra de Pluspetrol en el Lote 8 fue declararse en quiebra y “autoliquidarse” como empresa, argumentando que el negocio ya no funcionaba por la pandemia, la baja del precio del petróleo en el mundo y las multas ambientales que le imponían las autoridades del Perú (que superan los 27 millones de soles, de acuerdo al informe Para prender el silencio).

Como señala un reciente arbitraje internacional, Pluspetrol está obligada a cumplir todas sus obligaciones contractuales, como son los compromisos ambientales y sociales. Sin embargo, el antecedente indica que la empresa buscará evadir eso: Así como en el Lote 192, con argucias legales la empresa buscará abandonar el Lote 8 sin asumir todas sus obligaciones de ley. Muestra de ello es que, en mayo de 2022, el MINEM ya desaprobó la primera propuesta de Plan de Abandono del lote 8 que presentó Pluspetrol. Quedan pendientes de remediación más de 670 sitios impactados en esta gran área.

El segundo contexto importante a considerar para la consulta previa del Lote 8 es el contexto político nacional en Perú, marcado por el autoritarismo del gobierno nacional, el rechazo a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso de la República, la demanda popular de nuevas elecciones generales y la violenta represión de las protestas que ha dejado más de 60 muertes a nivel nacional.

El comportamiento y la mal llamada política de diálogo expresada por el Ejecutivo frente al descontento popular, ha fracasado. Pero el MINEM y otras instituciones del sector parecen insistir en mecanismos de diálogo fallidos y destinados a provocar conflictos.

Ministerio de Energía y Minas y sector hidrocarburos en modo atropello

La coyuntura e inestabilidad política del país ha hecho que MINEM sea una institución con poca voluntad de información, poca capacidad de respuesta técnica, escasos e inestables puentes de diálogo, así como de peligrosas e interesadas contradicciones a la hora de dialogar.

Una reciente comunicación a las federaciones indígenas FECONACOR y ACODECOSPAT desde un funcionario de MINEM, estuvo marcada por mensajes errados y malas señales. El funcionario se negó a reconocer el proceso de diálogo ya iniciado con las federaciones indígenas, y se mostró reticente a establecer mecanismos respetuosos de la institucionalidad indígena y de la participación de las federaciones. FECONACOR y ACODECOSPAT y sus comunidades ya han sostenido espacios de diálogo con MINEM y expresado sus mecanismos y formas de dialogar, esto desde junio de 2022.

Lejos de corregirse, MINEM continúa con su mala práctica y ha remitido cartas a comunidades con un cronograma de visitas a territorios para realizar “reuniones preparatorias” sin coordinar previamente, saltando a las con comunidades y federaciones; y saltando el pedido expreso 1de las mismas de tener reuniones juntas y de forma coordinada.

MINEM pretende proponer (imponer) una lógica de reuniones unilaterales, vulnerando además un debido proceso con estándares respetuosos del derecho indígena y del mismo proceso de consulta tal cual lo señala la ley.

Modificar el contrato para vulnerar derechos

Paralelamente, hay otra carta bajo la manga. El sector hidrocarburos estaría buscando imponer la actividad petrolera a como dé lugar. Desde distintas fuentes han anunciado a las autoridades comunales del Lote 8 que el Estado tiene dos escenarios: (i) nuevo contrato por 30 años, o (ii) modificación del contrato vigente (con nuevo operador) por dos años más de operaciones.

La segunda opción, claramente, proviene de la intención de Perupetro de evitar un proceso de Consulta Previa en el Lote 8. Esto se vincula además con los paseos que Perupetro ha realizado en el Congreso de la República y otras instituciones, “utilizando a pobladores de la cuenca del Corrientes para hacerle el juego a instituciones del Estado”, tal como lo denuncian las comunidades del Lote 8 en un reciente pronunciamiento. Dichos viajes a Lima se habrían hecho con el objetivo de promover que “entren nuevas empresas sin las garantías adecuadas e incluso permitiendo que vulneren los derechos de nuestros pueblos”.

Ante esto, ocho comunidades han marcado posición y emitido un pronunciamiento frente a estas tentativas de Perupetro y otros hechos que marcan la coyuntura inmediata en el Lote 8.

Respecto a la modificación del contrato, las comunidades y federaciones señalan que “en cualquier caso, sea un nuevo contrato o una modificación del contrato vigente, el Estado tiene la obligación de realizar un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con nuestros pueblos. Este es un derecho de rango constitucional, ganado por la lucha de los pueblos indígenas, que no permitiremos que se pisoteen”, dice el documento.

Asimismo, también exigen que Perupetro y MINEM se comprometan “a no suscribir un nuevo contrato petrolero o una modificatoria del contrato vigente, sin que antes se llegue a acuerdos con nuestras comunidades”.

Aún no corren los plazos de inicio del proceso de Consulta Previa en el Lote 8, esto recién ocurrirá cuando se suscriba el Plan de Consulta del proceso, en la tercera etapa. Queda poco tiempo, sobre todo frente al apresurado reinicio de coordinaciones de MINEM. Durante más de seis meses etapa de identificación de pueblos, tanto MINEM como Perupetro han dado señas para mirar con alerta y desconfianza este nuevo proceso de consulta.

Entre tanto, federaciones y comunidades han remitido el 7 de marzo a Perupetro y MINEM su pronunciamiento. Señalan, “¡Nuestro territorio no se vende! ¡Los derechos no se negocian!”. (C. Ampuero/PUINAMUDT)