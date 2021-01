Thiago Coelho es nombrado vicepresidente de Coca-Cola Ecuador y Perú

Coca-Cola, compañía integral de bebidas, nombró recientemente a Thiago Coelho como vicepresidente de la empresa, responsable por la región de Ecuador y Perú, cargo que desempeña desde enero de 2021.

Thiago cuenta con veinte años de experiencia en el sector de consumo masivo, de los cuales más de catorce han sido en The Coca-Cola Company. En 2006 ingresó como Jr. Market Development Manager Gaseosas en Coca-Cola Brasil y, tras diferentes posiciones, entre ellas Market Development Director y Ades General Manager para Cono Sur y Argentina, asumió en abril del 2019 la gerencia general de Coca-Cola Perú.

En esta última posición, promovió una fuerte agenda de desarrollo de personas y la innovación del portafolio integral de bebidas: desde nuevas categorías como Topo Chico, la primera bebida con alcohol de la compañía en Perú, hasta la primera botella del país hecha 100% de botellas recicladas en Sudamérica con la marca San Luis, impulsando así el compromiso de Coca-Cola para lograr Un Mundo Sin Residuos y marcando una diferencia positiva en las personas y en el planeta.

Thiago es graduado en International Trade por la Universidade do Sul de Santa Catarina, Brasil.

Cabe mencionar que en los próximos días se anunciará su remplazo para la gerencia general de Perú.

Sobre The Coca-Cola Company

Coca-Cola Company (NYSE: KO) es una compañía integral de bebidas que ofrece más de 500 marcas en más de 200 países y territorios. Además de la marca Coca-Cola, nuestro portafolio en Perú incluye Inca Kola, Fanta, Sprite, San Luis, Frugos del Valle, Crush, Powerade, Aquarius, Benedictino, Fuze Tea, &Nada, Bimbo y Schweppes. Estamos constantemente transformando nuestro portafolio, desde la reducción de azúcar en nuestras bebidas hasta la introducción de nuevos productos innovadores en el mercado. También estamos trabajando para reducir nuestro impacto ambiental, reabasteciendo el agua y promoviendo el reciclaje. Junto a nuestro socio embotellador, empleamos en 2019 a más de 15 mil personas entre empleos directos e indirectos, contribuyendo a crear oportunidades económicas en las comunidades locales alrededor del mundo.

