Frente a la comisión de pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, presidida por Margoth Palacios.

Evento se desarrolló en el Aula Magna de la UNAP.



La comisión estuvo atenta en todo el desarrollo de la I sesión descentralizada, contaminación ambiental por derrame petrolero en los pueblos amazónicos. En horas de la tarde, también hablaron del tremendo problema surgido en la cuenca del río Nanay con la minería ilegal. Donde las autoridades que deben protegerla, no ven los insumos que pasan por sus ojos, para la extracción de oro.

Demás está decir que los testimonios expresados por distintos apus y moradores de comunidades indígenas contaminadas en más de 40 años de explotación petrolera, estuvieron cargados de indignación y reclamo al Estado por no hacerlos respetar ante las petroleras.

Hubo incluso lágrimas reales de un apu que perdió a su padre, casi a toda su generación, mencionó. Y no por pandemia, sino por las consecuencias de consumir agua y animales contaminados en la zona petrolera de Trompeteros. El apu de la comunidad “Nueva Palestina” de Trompeteros, lloró ante las congresistas. Cuando bajó del estrado, las lágrimas le seguían rodando por su cara.

“Mi familia está muriendo y toda mi generación. Estamos desde hace años contaminados con petróleo por las empresas que llegaron y el gobierno no nos escucha. El agua, el pescado, los animales, todo está contaminado.

Yo quiero que el presidente sepa que Nueva Palestina, que Trompeteros, todos hemos votado por el Lápiz para que mejore nuestra realidad. Díganle a los ministros, a él, que nos respondan los documentos enviados, que no los guarden en los cajones de sus escritorios” dijo en Achuar, que luego fue traducido.

También se pronunció una madre de familia, indicando que sus padres, hijos, siguen con plomo y cadmio en el cuerpo. “A mí me ven gordita, pero tengo dolores en el cuerpo por culpa de la contaminación. Pedimos al presidente del Perú que nos apoye, acá les entrego una lista con el nombre de las personas que tenemos metales en el cuerpo” expuso.

Habló también la señora María Prado, representante de la mujer indígena de Trompeteros.

“Mucha gente ha muerto contaminada. Hemos dado a conocer a los congresistas antiguos, pero nunca han hecho caso. Las mamás tienen dolores de cabeza, de cuerpo, diarreas, vómitos.

Cuando se va al centro de salud, solo dan unos “paracetamolcitos”, no hay otros medicamentos. Esa empresa ya se va y no ha remediado la contaminación generada en tantos años de extracción petrolera, ha estado matando a muchos hermanos” concluye.

A su turno, la conocida dirigente Mariluz Canaquiri, presidenta de la Asociación de Mujeres Kukamas: “Waynakana Kamatawara Kana”, habló muy en concreto frente a la comisión del congreso.

Y es que ella, junto a otras mujeres de Urarinas, Marañón, hace poco tiempo presentaron acción constitucional para que el poder judicial reconozca a la cuenca del marañón como un ser vivo y que da vida, por lo tanto, sujeta de derechos a proteger sobre todas las cosas.

Pidió a través de la comisión, que los congresistas viabilicen proyectos de protección a los ríos de la Amazonía, que siempre están amenazados por uno u otro motivo. “Las mujeres organizadas también hemos dado nuestro voto al presidente, confiamos en él para que el apoyo y defensa real de la Amazonía se haga realidad” concluyó.