Terribles condiciones sanitarias en el embarcadero de pescadores

Pescados son colocados en cascarón de refrigeradoras viejas, oxidadas.

Para subir y bajar al “embarcadero” que es una lancha oxidada y abandonada, se tiene que pasar por un vía crucis.

Óxido se aprecia por todos lados, bien podría intervenir hoy temprano la fiscalía de prevención del delito.

Terrible. Muy terrible la exposición sanitaria a la que se viene sometiendo a la población que compra pescado en el llamado “embarcadero de pescadores”, ubicado al frente del Complejo Naval por la Av. La Marina.

Pocos se dan cuenta de esa desastrosa y asquerosa realidad en que se comercializa el pescado debido a que a simple vista no se observa el “embarcadero varado” donde expenden los peces que les compran a los pescadores artesanales.

Hay que bajar una especie de loma peligrosa, llena de arena y desperdicios amenazantes a la salud. Para trepar a la motonave vieja, abandonada, oxidada, donde de frente se pueden topar con una decena de cascarones de refrigeradores oxidados, utilizados como cajones para congelar el pescado hasta que sea comprado.

“Nosotros compramos el pescado a los pescadores y luego les vendemos a los que vienen hasta acá a adquirirlos. Pero miren ustedes en las condiciones en que vendemos porque siempre las autoridades se han olvidado que acá comercializamos el pescado que consume el pueblo, no nos queda de otra.

Incluso corremos el riesgo de salir perdiendo cuando hace demasiado sol ya que se malogra la mercadería. Todo estos es pura cochinada, pura cochinada. Ese barranco es peligroso para subir y para bajar, dice que inauguran un embarcadero, no sé a qué se refieren. Allá arriba nomás han hecho una casita y una pista pequeña nada más. Todo esto es un gran descuido verdaderamente, se tiene que tomar medidas inmediatas para no afectar a los consumidores de pescado, así como a los que vendemos acá”, mencionó la señora que no quiso identificarse.