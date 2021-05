“Terremoto”: fiscales cogían plata ajena

Miles de soles que cobraban a los detenidos en estado de embriaguez, quienes se acogían al principio de oportunidad.

Ahora altas autoridades tendrán que reconstruir el tremendo daño hecho a la imagen de esa institución.



Hace pocos años la misma institución prescindió del trabajo de un grupo de personas debido a esas malas prácticas al interior de algunas fiscalías, por lo que ahora no sería diferente. El escandaloso hecho está plasmado en la carpeta fiscal: 2505015500-2019-18-0 contra Adolfo Taminshe Shupingahua y otros.

Por el presunto delito de peculado doloso por apropiación. La investigación viene siendo llevada por el fiscal superior Víctor Jovael Avelino Cruz. Por lo que viene individualizando a los presuntos responsables, que son un aproximado de 27 fiscales.

La investigación se basa en el oficio 537 enviado por el magistrado Edwin Miguel Choque Zanabria, quien remitió seis carpetas fiscales en copias certificadas, así como el oficio 262 cursado por el ST2 PNP César Antonio Suárez Pizarro, jefe de la Depdicc-Iquitos, los que anteceden en la investigación seguida contra los que resulten responsables de la presunta comisión del delito de peculado doloso apropiación.

El caso desde el 30 de junio 2019 se consideró como compleja por contar con nutrida documentación y luego para realizar el debido procesamiento y filtración de un aproximado de 2,755 investigaciones por el delito de peligro común, en la modalidad de conducción en estado de ebriedad, en los cuales los procesados se habrían sometido al principio de oportunidad (pagaban una suma de dinero).

El fiscal encargado vio la voluminosa documentación e información virtual de las comisarías, así como la documentación de los diversos despachos fiscales y la gerencia de tesorería del ministerio público, así como del ministerio de transportes y comunicaciones, así como de la sanidad del ministerio del interior; para luego elaborar la base de datos plasmada en el Informe 002-2021.

Aparecen 1,637 casos en el año 2017 por conducción en estado de ebriedad y un total de 1,583 en el año 2018. Más un agregado de 415 procesados. En el año 2017 966 coincidían con el Boucher. 467 coincidían con el archivo virtual del MP. 204 NO tenían Boucher, ni fueron hallados en la base virtual del ministerio público. La misma figura en el año 2018, 230 no tenían Boucher.

De la investigación se desprende que 26 casos evidenciaron que los pagos fueron efectuados con excesiva posterioridad a la fecha que ocurrieron los hechos. 83 nombres con sustentos distintos al de los detenidos. Un total de 57 casos en que los pagos también fueron posteriores y con sustento distintos. Y 95 más con bajo el mismo sistema.

Comparando en el sistema de la policía con el archivo virtual del ministerio público, encontraron 967 nombres que coinciden con sus respectivas copias de los Boucher de sustento. Sin embargo, advirtieron un total de 44 boucher con fechas distintas a los hechos. Un total de 208 nombres que no han sido encontrados en el archivo del ministerio público.

Los fiscales a continuación registraron la cantidad de casos que tuvieron a su cargo en su debida oportunidad y que NO obra el Boucher (o voucher) de sustento de los principios de oportunidad del año 2017:

-Adolfo Taminche Shupingahua (17 casos). –Alonso Daniel Valdivia Correa (16). –Carlos Luis Vásquez Figueroa (3). –Carlos Pérez Alvarado (15). –Carmen Dorinda Da Silva Manihuari (16). –Cecilia Aurora Acuy Torres (9). –César Augusto Mendoza Yana (13). –David Velásquez Ríos (6). –Diego Miguel Arista Meléndez (38). –Diney Inés Zamora Perea (25). También ya tiene otra investigación por presunto peculado). –Edwin Miguel Choque Zanabria (63). (Segunda investigación por presunto peculado). –Giovanna Elizabeth Félix Rosell (15). –Gustavo Adolfo Alvarado Díaz (11). –Gustavo Advíncula Ríos Ríos (39). -Ingrid Carola Chumbe Rodríguez (5).

-Jean Franco Picciotti Díaz (16). –Jorge José Correa Alcántara (2). –Juan Néstor Navarro Quispe (17). –Karen Cinthia Ugaz Hidalgo (3). –Nick Junior Vásquez Chong (35). –Ricardo Adolfo Gutiérrez Correa (18). –Rosa Edith Risco Inga (12). –Segundo Abel Cruzado Becerra (14). También aparece en la lista el fiscal ULISES GERMÁN GARCÍA RIVASPLATA (44), quien en el periodo anterior fue premiado para que vea casos de Lavado de Activos. -Willy Vásquez Vásquez (7). Yngrid Garrido Arévalo 18).

Los siguientes fiscales tuvieron casos en el 2018 y NO obra el voucher de sustento de los principios de oportunidad:

-Adolfo Taminche Shupingahua (3). –Alonso Daniel Valdivia Correa (7). –Carlos Luis Vásquez Figueroa (7). –Carlos Pérez Alvarado (30). –Celia Aurora Acuy Torres (2). –David Velásquez Ríos (4). –Diego Miguel Arista Meléndez (5). –Diney Inés Zamora Perea (9). –Edwin Miguel Choque Sanabria (28). –Giovanna Elizabeth Félix Rosell (4). –Gustavo Adolfo Alvarado Díaz (8). –Gustavo Advíncula Ríos Ríos (3). Ingrid Carola Chumbe Rodríguez (15).

Nuevamente aparecen nombres de Picciotti Díaz (11). Correa Alcántara (11). Navarro Quispe (6). Ugaz Hidalgo (13). Orbe Pinedo (8). Vásquez Chong (3). Gutiérrez Correa (6). Risco Inga (3). Cruzado Becerra (1). García Rivasplata (13). Vásquez Vásquez (3). Garrido Arévalo (1).

En el año 2017 una cifra de 630 nombres que NO existe en la documentación física que hicieron llegar los distintos despachos fiscales. Siendo que en el 2018 fueron 742 nombres que no están en la documentación física.

Siendo que la sanidad de la PNP tuvo un registro de dosajes etílicos positivos de (2018) de 3,018 y un total de 2,102 negativos. Siendo que en el 2017 hubo 2,675 dosajes positivos y 2,666 negativos. Es decir, en el cruce de lo reportado en la sanidad y los archivos fiscales los resultados positivos difieren ampliamente, tanto del año 2017 como del 2018.

El consolidado del importante trabajo que clama justicia al interior de los que se supone la administran; deberá continuar ante la fiscalía especializada en corrupción de funcionarios. También están llamando a declarar a Alaín Luis Delgado Diez, gerente de recaudación fiscal del ministerio público, bajo apercibimiento.

Al igual que a los involucrados acusados, a concurrir con sus respectivos abogados en las fechas señaladas. Designan a la CPC Semira Cruz Linares, como Perito Contable. Remitiéndose copias a la Oficina Desconcentrada de Control Interno.

Tremendo lo conocido a través de la prolija investigación fiscal, se espera que toda la maquinaria encargada de seguir investigando y al final sancionar a los que resulten responsables de tan grave acusación, lo hagan sin miramientos. Solo así se podrá percibir que el Ministerio Público empieza a impartir JUSTICIA en base a sus requerimientos bien sustentados.

(Luz Marina Herrera Lama).