Contra el gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa, así como ex y actuales funcionarios de esa institución.

Fiscal anticorrupción de antemano viene solicitando al poder judicial prisión preventiva para los involucrados.



Los que resulten responsables se habrían aprovechado de la pandemia covid para hacer contrataciones fantasmas en torno a hospedaje y alimentación.

Contrataciones que hicieron empresarios a través de los funcionarios que impulsan gestiones en el año 2020 cuando la pandemia covid devastaba a las familias del mundo. Loreto no fue la excepción. Pero quizá sí fue la excepción en cometer tremendos hechos que tienen que ver con presuntos delitos penales.

La fiscal anticorrupción Dra. Isabel Otero, luego de graves indicios encontrados en la investigación preliminar, decidió formalizar los hechos ante el juez del juzgado penal de investigación preparatoria. A la vez que declara compleja la investigación por un periodo de 8 meses y continuación de la misma.

PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA.

Ha sido el punto de los hechos que ayer más ha llamado la atención en todo Loreto, desde que la noticia se hizo viral. Por lo que es necesario mencionar que para que dicha medida extrema se cumpla; primero tiene que pasar por una audiencia del poder judicial, donde el juez competente escuche, evalúe y decida; sobre la drástica medida restrictiva solicitada por la fiscal anticorrupción para el gobernador y todos los imputados en el presente caso.

Aparte del gobernador de Loreto Elisbán Ochoa, están imputados en el delito de peculado doloso y cómplices; las siguientes personas: -La ex gerente regional de desarrollo social del gobierno regional de Loreto Leonor Espinoza Jara. Ex gerente general de la misma institución Roberto Danilo Tello Pezo. Andres Macedo Saboya, gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Joiner Martin Vásquez Egoávil, director regional de administración. José Luis Damián Zarate, jefe de la oficina ejecutiva de Logística. José Luis Rodríguez López, jefe del área de Coordinación Interna de Programación. Heidy Adrián Lazo Campos, jefe del Área de Coordinación Interna de Servicios (e) y José Ricardo Young Gonzales, jefe de la oficina ejecutiva de Tesorería.

Así como los empresarios José Nelson Cabanillas Mendo (representante del hotel Anaconda). Arcadio Gómez Cárdenas (papá) y Gabriel Alejandro Gómez Saldaña (hijo). Del hotel “Tú Night” y “Princess”.

Según informe pericial se generó la existencia de un perjuicio económico patrimonial ascendente a la suma de 78 mil 505 soles en agravio del Estado – gobierno regional de Loreto.

¿PERO QUÉ PASÓ?

Pasó qué a través de diversas órdenes debidamente firmadas por los ahora imputados, así como documentos entregados por los empresarios, salió ese dinero del gobierno regional, sin que hayan prestado el servicio correspondiente. En pocas palabras, habrían facturado sin dar el servicio de alimentación y hospedaje a las personas varadas en la época fuerte de la pandemia (2020 primera ola).

¿Cómo es posible que pudieran lucrar con ese presupuesto mientras la gente se asfixiaba en el hospital regional y en sus casas por falta de oxígeno, de medicamentos, de profesionales de la salud? Terrible.

El investigado Roberto Danilo Tello Pezo, habría autorizado a través del proveído 3057 con su visto bueno del 14/05/2020 (evaluación y atención) que se tramitara la supuesta contratación de servicios de alojamiento por 14 días, sin embargo, a pesar de haber sido una solicitud; se efectuaron cuatro trámites.

Es decir que se generaron cuatro pedidos: Pedidos de Servicio 1959, 1960, 1969 y 1968, (entre el 19 y 21/05/2020) suscrito por la jefa de desarrollo social conjuntamente con el director regional de administración, con cuatro certificaciones de nota presupuestal, para que finalmente se emitieran los comprobantes de pago 4897; 4858; 4899 y 4898, a favor de los empresarios José Nelson Cabanillas Mendo, representante legal de la empresa Hotel Anaconda Resort EIRL. Arcadio Gómez Cárdenas y Gabriel Alejandro Gómez Saldaña, (padre e hijo) de los hoteles “Princess” y “Tú Night”.

Pese a las irregularidades los referidos proveedores lograron cobrar en fechas 10 y 12 de junio del 2020. Esto pese a que no contaban con documentación sustentatoria suficiente, como la conformidad del servicio del área usuaria correspondiente, el comprobante de pago (factura física o electrónica del proveedor).

Tampoco presentaron la lista de beneficiarios (DNI o panel fotográfico), que sustente la eficiencia del servicio, por lo que se permitió la apropiación de terceros de los caudales del Estado (gobierno regional de Loreto) que estaban destinados a cubrir fines asistenciales, para mejorar el acceso a servicios sociales a personas en situación de vulnerabilidad por la COVID 19 por la suma total de 78 mil 505 soles.

Un perjuicio económico que debió servir para aliviar la angustia y pesadilla de muchos hogares loretanos que tenían a familiares infectados con el temido y mortal virus; sin embargo, fueron destinados a otro objetivo.

Objetivo que ni siquiera fue cumplido, según la hipótesis de la fiscalía anticorrupción, porque en buena cuenta habrían terminado siendo servicios fantasmas, una manera de facturación ficticia para que el dinero salga del gobierno regional de forma inmediata. Beneficiando a un grupo indolente con el sufrimiento colectivo amazónico.

Conforme se desprende de los hechos descritos, la responsabilidad recaería sobre el gobernador regional de Loreto Elisban Ochoa Sosa, quien como titular del pliego debió efectuar una doble supervisión de los manejos de los caudales, y de sus funcionarios Roberto Danilo Tello Pezo, Andrés Macedo Saboya, Leonor Espinoza Jara, Joiner Martin Vásquez Egoávil (hijo del ex alcalde de Punchana, asesor principal del gobernador, integrante del Fideicomiso y propietario del colegio César Vallejo). El entrecomillado es nuestro.

Director regional de administración, José Luis Damián Zárate, jefe de la oficina ejecutiva de Logística, José Luis Rodríguez López- jefe del área de Coordinación Interna de Programación, Heidy Adrián Lazo Campos – Jefe del Área de Coordinación Interna de Servicios (e), y José Ricardo Young Gonzales – Jefe de la Oficina de Ejecutiva de Tesorería, siendo que conforme al Informe Pericial se ha generado la existencia y perjuicio económico 78 mil 500 soles.

Lo descrito y mucho más, está plasmado en la carpeta fiscal 2506015500-2020-94-0. Con fecha 01/06/2020 el gobierno regional de Loreto realizó la contratación Directa por estado de emergencia a la empresa Hotel Anaconda Resort EIRL por un monto de S/. 28,000.00 soles (Valor Unitario S/. 100.00 soles por persona), para realizar servicio de alojamiento por 14 días para 20 personas que se encuentran de retorno en vuelos humanitarios ruta Lima – Iquitos, en el acatamiento de las normas de aislamiento social de la ciudad en el marco de la declaración de emergencia establecida a nivel nacional por el Covid-19 Decreto Supremo N° 008-2020-SA – Decreto Supremo que declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional.

– Con fecha 01/06/2020 el gobierno regional de Loreto realizó la contratación Directa por estado de emergencia a la empresa Inversiones Anaconda SAC representado por José Nelson Cabanillas Mendo, por un monto de S/. 14,000.00 soles (Valor Unitario S/. 25.00 soles por persona), para realizar servicio de alojamiento por 14 días para 40 personas que se encuentran de retorno en vuelos humanitarios ruta Lima – Iquitos.

– Con fecha 01/06/2020 el gobierno regional de Loreto realizo la contratación Directa por estado de emergencia al señor Arcadio Gómez Cárdenas por un monto de S/. 25,480.00 soles (Valor Unitario S/. 17.50 soles por persona), para realizar servicio de alojamiento por 14 días para 104 personas que se encuentran de retorno en vuelos humanitarios ruta Lima – Iquitos.

– Con fecha 01/06/2020 el gobierno regional de Loreto realizo la contratación Directa por estado de emergencia al señor Alejandro Gabriel Gómez Saldaña por un monto de S/. 11,025.00 soles (Valor Unitario S/. 17.50 soles por persona), para realizar servicio de alojamiento por 14 días para 45 personas que se encuentran de retorno en vuelos humanitarios ruta Lima – Iquitos.

La fiscalía viene citando a declarar al gobernador para el martes 10 de mayo de 2022 a las 9 am. A Danilo Tello, para ese mismo día a las 11 am. Andrés Macedo, para el 11 de mayo a las 9 horas. Joiner Vásquez Egoavil, 11 de mayo a las 11 am. José Young, jueves 12 de mayo a las 9 horas.

Y así al resto de imputados para el mes de mayo, quienes deben ir bajo apercibimiento de ser llevados de manera compulsiva en caso de inconcurrencia injustificada. Tremenda denuncia que involucra a altos funcionarios del gobierno regional de Loreto, quienes tendrán que defenderse de los cargos señalados.

Y tremenda la indignación de Loreto, al conocer de los entretelones de funcionarios que no supieron cuidar el presupuesto enviado para los loretanos que caían como soldaditos de plomo en el tablero mortal de la pandemia covid, por falta de todo. De todo.

(Luz Marina Herrera Lama).