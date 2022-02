Sin contar con la autorización del ministerio de cultura y de la Municipalidad de Maynas.

Ya habría ingresado un proceso administrativo sancionador que podría llegar hasta la demolición de lo construido.

El llamativo restaurante (ex turistas) está ubicado en Malecón Tarapacá/Putumayo s/n (calle Napo)-Maynas Iquitos.

Pertenece a la empresa “Sur Inversiones EIRL” con Ruc 20528177574, con domicilio legal en Jr. Napo Nro. 400 P.J. Serafín Filomeno (Kikiriki- segundo piso) LORETO – MAYNAS – IQUITOS. Cuya actividad(es) económica(s) es la inmobiliaria. El gerente es Chu Lam Francisco y no declara con cuántos trabajadores cuenta en los 12 últimos períodos, según Sunat.

La nota informativa lo que muestra hoy es la falta de acatamiento al ordenamiento legal en cuanto a la edificación del hotel-restaurante ubicado entre las calles Putumayo y Napo. O para ser precisos, en cuanto a la construcción del llamado espacio “terrazas”, ubicado en un cuarto piso del hotel, para lo que el propietario no tenía permiso de la municipalidad de Maynas y tampoco del ministerio de Cultura.

Lo que le fue aprobado al propietario, fue un expediente en la comisión revisora de proyectos de la municipalidad de Maynas, en la cual el ministerio de cultura forma parte cuando se trata de proyectos que se ejecutan en la zona monumental de Iquitos y Yurimaguas. El expediente en el cual pedía autorización únicamente para la construcción del hotel y el restaurante (3 pisos y una terraza simple) le fue aprobado en el año 2017-2018.

“Se aprobó para la refacción y remodelación del antiguo hotel de turistas. Manteniéndose en gran parte lo que se ve en la calle Putumayo. Para la calle Napo se estableció un proyecto nuevo con un nivel de 3 pisos de altura. Eso se aprobó en su momento.

Hoy se observa una construcción ilegal. Lo han hecho sin autorización, sin presentación del expediente en su debido momento porque la presentación de los expedientes se da antes de ejecutar la obra” expresa el Arq. Rafael Donayre Pinedo, director de cultura.

¿Y nadie se ha acercado a regularizar la parte de “las terrazas”?

-Se recibió un par de llamadas en la cual preguntaban si era factible la construcción. Se les dijo que no era factible porque ya contaba con una aprobación máxima de 3 pisos y una terraza simple en la parte superior, pero lo que han construido rebasa a ser una terraza simple.

Es toda una infraestructura y se visualiza un cuarto piso bien estructurado. Es por ello que ingresa a un proceso legal.

¿Y nadie observó cuando se venía construyendo?

-Ocurrió en el marco de la pandemia. La municipalidad tiene inspectores en la ciudad y debo suponer que tenía conocimiento de esto. Ha debido articular, coordinar para la fiscalización, para una supervisión.

¿Las multas son altas?

-Las multas del ministerio de cultura van de acuerdo a la afectación. Van desde una unidad impositiva tributaria (8 mil) a mil UIT. Inclusive llegar a sanciones grandes y hasta demoliciones. Es una posibilidad que podría darse, es todo un proceso legal.

Al propietario se le dijo que lo que estaba haciendo era ilegal. El mencionó que iba a hacer una terraza y aparentemente iba a ser así, pero sobrepasó la obra. Únicamente se contemplaba una terraza, una especie de mirador, pero lo hecho rebasa lo que es una terraza. Es una construcción que no está contemplada dentro de los parámetros de lo que es una terraza.

Hay normas que están vigentes y que involucra al plan de desarrollo urbano sostenible de Iquitos, que son los parámetros urbanísticos y estos parámetros establecen que en zona monumental la altura de las edificaciones, no deben exceder los 3 pisos o en todo caso, los 11 metros de altura. Bajo esa prerrogativa, esa construcción supera los parámetros. El plan lo ve la municipalidad provincial de Maynas, las normas están para cumplirse.