Terminación anticipada: figura legal que ahorra largos procesos tediosos

Bueno acogerse cuando se es consciente que se cometió un delito.

Ayer en la mañana varios involucrados en una acusación hecha por EsSalud (2008) en torno a la adquisición de mobiliario para un policlínico ubicado en el malecón de Iquitos, se acogieron al beneficio legal evitando una posible sanción drástica de cárcel por varios años.

El doctor Jaime Meléndez, abrió la puerta del posible beneficio para su defendido, a lo que continuaron otros al observar el buen manejo de la fiscalía a cargo del fiscal Gustavo Alvarado y Julio Arriarán, así como de los magistrados de la sala penal de apelaciones Carlos Del Piélago, Ceberino Del Rosario y Carlos Amoretti.

Sobre el punto se entrevistó al Abogado Jaime Meléndez Aspajo.

“Este caso es del año 2008, respecto a que EsSalud convocó a un concurso para implementar con mobiliario el policlínico ubicado en el malecón de Iquitos. Jorge Del Águila, tenía una empresa de muebles, él fue invitado por Chávez Quintana para que abastezca con esos artículos.

Sin embargo, lo irregular es que favoreció a Del Águila y no se entregó de manera oportuna el mobiliario correspondiente, lo prestó. El empresario perdedor denunció el hecho y confirmó que había prestado el mobiliario y no era que se había adquirido.

El fiscal había pedido 12 años, luego del debate ha bajado esa cantidad a Del Águila, porque se acogió a la terminación anticipada. Ha sido condenado a 2 años y medio suspendida. Ha sido premiado por acogerse y le han puesto una pena mínima. Tiene que pagar la reparación civil y devolver lo indebidamente apropiado, pagar por el daño ocasionado”, expresó Meléndez.

¿Cómo que usted abrió la puerta para que el resto también se acoja y se ahorren un proceso tedioso?

-Para eso estamos los abogados a fin de orientar de la mejor manera a nuestros patrocinados. Para que la administración de justicia actúe de manera eficaz y oportuna, y así evitar procesos largos que al final lo único que hacen es comprometer a los justiciables con penas de cárcel.

Hay que resaltar la labor del tribunal (sala penal de apelaciones), que no solo ha exhortado para el pago de la reparación civil y el daño, sino que ha exhortado a que cumplan con los honorarios de los abogados que los han patrocinado.

De otro lado ¿qué puede mencionar respecto a la visita de OCMA a esta sede de corte superior?

-El control es bueno. La corte suprema de Lima no solo puede exigir producción, sino que también debe dar el apoyo logístico necesario, que haya más jueces, más salas penales, personal, etc. Cuando no se tiene esa logística, pues la administración de justicia va a ser deficiente por más esfuerzo que pongan todos.