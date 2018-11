Hace unos días que estuvo acá el ministro de Trabajo, Christian Sánchez, le consultamos sobre el tema de las services que es una situación laboral que quita derechos como se tiene referencia y sobre lo que la gestión del presidente Vizcarra tiene pensado al respecto. Esto nos respondió:

“Bueno, los problemas del mercado del trabajo como lo venimos diciendo desde los años 90 a la fecha son varios, no?, y nosotros hemos adoptado como política de Estado y es una política respaldada por la presidencia de la República y la presidencia del Consejo de Ministros, y se ha encomendado al ministerio de Trabajo en primer lugar combatir los altos índices de informalidad laboral en el Perú”.

El Ministros aseguró que “Si no avanzamos en la lucha contra la informalidad laboral no vamos a tener trabajadores registrados en planillas, y al no tener trabajadores registrados en planillas, simplemente vamos a tener bajos niveles de cobertura de la seguridad social, bajos niveles de protección social en salud, y a futuro gran problema con ciudadanos que no van a tener acceso a un trabajo digno. El primer problema en el mercado de trabajo, hoy por hoy es la informalidad”.

Sobre las services creadas en la época del fujimorismo dijo “No solo es el problema de las services. Son varios los problemas de las relaciones de trabajo en el Perú. El principal, consideramos que es la informalidad laboral. Seis de cada diez peruanos están en condición de informalidad. No están reconocidos sus derechos como trabajadores, no tienen acceso a un sistema de protección social en salud, no van a tener derecho a una pensión.

Eso es un problema que estamos afrontando con estrategia de formalización con el futuro programa de formalización del empleo a nivel nacional que se llama Formaliza Perú, vamos a articular esfuerzos con el ministerio de la Producción, queremos que las microempresas no solo accedan a una formalidad registral, societaria, tributaria, sino que también accedan a una formalidad y formalización laboral”

Insistimos con las services porque sí son un problema para la defensa de derechos laborales. Y dijo “Las services están reguladas. Hay una ley de tercerización de servicios que establece claramente que en el Perú la tercerización de servicios no puede afectar derechos de los trabajadores, y no puede servir como una estrategia fraudulenta para encubrir vínculos entre la empresa principal y los trabajadores de las empresas tercerizadoras, no?. Lo que hay que hacer es fiscalizar que esa ley de cumpla. Por eso recientemente, en este corto tiempo, hemos podido establecer una intendencia regional de Sunafil. Sé que acá hay un grave problema de las tercerizadoras en la actividad petrolera y es un tema de fiscalización. Cómo lo afrontarán. Sunafil tal vez tenga la respuesta.