Tercera Dosis Vacunación Covid 19

Primum non nocere

(Ante todo no hagas daño)

Por: Dr. Cesar Ramal Asayag

Especialista en Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales

¿Se necesita una tercera aplicación como refuerzo para Covid 19 ?

Las vacunas autorizadas para uso de emergencia contra el Covid-19 sirven para reducir el riesgo de complicaciones y muertes. En la mayoría de los casos, se necesitan dos dosis para conseguir una alta protección. Pero con el transcurso de la pandemia durante 2021 se empezaron a evaluar ajustes en la manera de administrarlas en la población. En algunos países ya se decidió combinar las dosis de vacunas diferentes. También ahora está en evaluación en Argentina, Chile, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros países, si será conveniente dar una tercera dosis como refuerzo. En este caso, se está estudiando si se necesita ese refuerzo, en qué grupos principalmente, y si se puede aplicar una vacuna diferente al esquema que ya una persona recibió. La dosis de refuerzo está en estudio en los Estados Unidos, donde ya hubo dos empresas productoras de las vacunas que plantearon la posibilidad de que se necesite un refuerzo. Se está evaluando tanto en la Argentina como en otros países la posibilidad de aplicar una tercera dosis como refuerzo al esquema de vacunación contra el Covid-19. Se espera que aumente la evidencia científica sobre sus beneficios para que se pueda tomar una decisión en el contexto de la emergencia por la aparición de variantes del coronavirus. (1)

Las variantes emergentes del coronavirus son una de las razones más intrigantes para considerar la posibilidad de mezclar vacunas y de sumar una tercera dosis como refuerzo. La administración de vacunas dirigidas a diferentes variantes proporcionaría una amplia inmunidad colectiva y limitaría la aparición de nuevas variantes más peligrosas. Siempre se supo que los virus respiratorios tienen mutaciones y no se sabe bien cuál es el período de inmunización que brinda la vacuna. Todos los laboratorios ya piensan en dosis de refuerzo. Las vacunas para este tipo de virus no son como las del sarampión, que con dos refuerzos duran para toda la vida, siempre se supo que se iban a necesitar refuerzos y que iban a tener que adaptarse a posibles mutaciones. Lo que no se sabe es cómo ni cuándo van a aparecer; pero esas mutaciones requieren que la vacuna se adapte, algo que lleva un tiempo en todo el mundo.

La dosis de refuerzo es un tema que se está evaluando en todo el mundo. En Chile, se analiza aplicar una tercera dosis a quienes fueron inoculados con la vacuna china Sinovac. Se decidirá en julio si es necesario o no reforzar la inmunidad con una nueva aplicación para quienes ya recibieron dos dosis. En los Emiratos Árabes Unidos se estableció que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech estará a disposición de las personas inmunizadas inicialmente con una vacuna desarrollada por el Grupo Farmacéutico Nacional de China (Sinopharm) como vacuna de refuerzo. Esa dosis de refuerzo se podrá recibir a los 6 meses posteriores a la segunda dosis.

En los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de los Estados Unidos, empezaron un ensayo clínico en adultos totalmente vacunados para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de una dosis de refuerzo de una vacuna diferente. Mientras tanto, un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) planteó que aún no hay suficientes pruebas para recomendar dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19. Pero esto podría cambiar a medida que avance la pandemia y surjan más datos sobre la situación de las tasas de infección, la evolución de la prevalencia de las variantes y la forma en que las dosis originales parecen mantener la protección.

Por ahora, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. permiten combinar dosis entre vacunas de ARN mensajero pero sólo en “situaciones excepcionales”, como un suministro limitado de vacunas o si un paciente no sabe qué vacuna recibió originalmente. Esa combinación solo está permitida dentro del esquema de dos dosis, y no como un refuerzo. (1)

Al momento actual, en Perú, el personal de primera línea a recibido dos dosis de vacuna china, mientras la población de riesgo, como aquellos de tercera edad, vienen recibiendo vacuna Pfizer. En Loreto empezamos a observar personal de salud, quienes ya recibieron dos dosis, con cuadros de covid 19. Algunos de ellos hicieron formas graves de la enfermedad, e incluso evolución fatal pese a que se supone que la vacuna protege precisamente de este escenario. Frente a esto, se vienen estudiando refuerzos con vacunas diferentes a las que se recibieron en primera y segunda dosis.

Los investigadores esperaban mezclar diferentes vacunas, una estrategia conocida como cebado y refuerzo heterólogo, que se ha implementado para vacunas contra otras enfermedades, como el ébola. Se ha encontrado que la respuesta de anticuerpos al refuerzo de Pfizer parece ser incluso más fuerte que la que genera la mayoría de las personas después de recibir dos dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca, sobre la base de datos de ensayos anteriores. Pero no está claro cómo se comparan las respuestas con las observadas en personas que reciben dos dosis de vacunas de ARNm como Pfizer – BioNTech’s, que pueden desencadenar una respuesta de anticuerpos especialmente potente después de una segunda dosis. (2)

Dar a las personas la primera y segunda dosis de diferentes vacunas probablemente tenga sentido. La pregunta es qué pasará si las personas necesitan una tercera dosis para prolongar la inmunidad o protegerse contra las variantes emergentes del coronavirus. Las dosis repetidas de vacunas basadas en virus, como la Oxford-AstraZeneca, tienden a ser cada vez menos efectivas, porque el sistema inmunológico genera una respuesta contra el adenovirus. Las vacunas de ARN, por el contrario, tienden a desencadenar efectos secundarios más fuertes con dosis adicionales. Un estudio reciente realizado en el Reino Unido llamado Com-COV, que analizó combinaciones de las mismas dos vacunas, encontró que las personas en los grupos de mezcla y combinación experimentaron tasas más altas de efectos secundarios comunes relacionados con la vacuna, como fiebre, que personas que recibieron dos dosis de la misma vacuna (RH Shaw et al. Lancet https://doi.org/ gdb3; 2021). En el ensayo español CombivacS, los efectos secundarios leves fueron comunes y similares a los observados en los regímenes estándar de vacuna Covid-19. Ninguno fue considerado grave. (2)

Tras lo expuesto, y respondiendo a la pregunta planteada al inicio, desde esta columna proponemos que las autoridades sanitarias nacionales dispongan un refuerzo, una tercera dosis, tanto a la población general como al personal que continúa en primera línea en lucha contra el Covid 19, un refuerzo que bien podria ser de Pfizer, habida cuenta su elevado valor de protección.

