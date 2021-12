TERCER REMATE JUDICIAL VIRTUAL

(Expediente Nº 01394-2015-0-1903-JR-CI-01).- El 14 de Diciembre del 2021 a horas 12.00 del mediodía REMATARÉ EN TERCERA CONVOCATORIA VIRTUAL por orden del Primer Juzgado Civil de Maynas, que despacha el Juez Juan Antonio Vega Tello, Especialista Legal Nátali Ríos Armas, en la Sala de Remates Virtual mediante la Plataforma Google Meet cuyo enlace es https://meet.google.com/yjv-fhrk-pkt, UN INMUEBLE CON UN ÁREA SUPERFICIAL DE 218.18 METROS CUADRADOS, ubicado en Jirón Raúl Pilco Pérez No. 209 (Manzana A, Lote 12) Asentamiento Poblacional Primero de Febrero, Sector 1 (Antes Avenida Luis Alfonso Navarro Cauper No. 343-345), Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, inscrita en la Partida No. P12041945 del Registro de Predios de la Zona Registral No. IV-Sede Iquitos-Oficina Registral de Iquitos, en la Base de US $. 48,827.51 Dólares Americanos que corresponde al Precio Base de Segunda Convocatoria deducido en 15%. Tasación US$. 101,372.00 Dólares Americanos. GRAVAMENES Y CARGAS: 00014.- Hipoteca a favor del Banco de Crédito del Perú hasta por la suma de S/. 48,100.00 Nuevos Soles, inscrito con fecha 11.11.2005; 00016.- Modificación de Hipoteca: hasta por la suma de US $. 65,300.00 Dólares Americanos, inscrito con fecha 16.02.2011; 00018.- Modificación de Hipoteca, la hipoteca inscrita en el asiento 00014 y su modificatoria en el asiento 00016 de esta Partida Registral se modifica y amplía hasta por la suma de US $. 195,426.92 Dólares Americanos, inscrito con fecha 09.10.2013; 00019.- Embargo wn forma de inscripción a favor de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) hasta por la suma de S/. 2,500.00 Nuevos Soles sobre los derechos y acciones que le corresponden al deudor tributario Segundo Ramón Sandoval Torres, inscrito con fecha 12.11.2013. En los seguidos por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra INDUSTRIA PANIFICADORA SAGITARIO EIRL, SEGUNDO RAMÓN SANDOVAL TORRES y ANA MARÍA GONZÁLES MARTÍNEZ DE SANDOVAL sobre Ejecución de Garantías. LOS POSTORES: Oblarán 10% de la Tasación (US $. 10,137.20 Dólares Americanos) mediante depósito judicial en el Banco de la Nación; Tasa Judicial de Participación (código 07153) y copia de su DNI ambas caras; en caso de personas jurídicas acreditar adicionalmente copia del RUC y Certificado Registral de Vigencia de Poder actualizado en original con vencimiento no mayor a treinta días; cuyos requisitos para ser considerado postor se enviarán escaneados hasta una (1) hora antes de la hora señalada del remate al correo del suscrito Martillero Público carlosnavarreteroldan@gmail.com, sin perjuicio de admitirlos en la hora señalada del remate, quién previa verificación dará conformidad de dichos requisitos, debiendo ingresar a la Sala de Remates Virtual haciendo click al indicado enlace 15 minutos antes del Remate. A cargo del Adjudicatario los honorarios del Martillero. Funcionario que efectuará el Remate: CARLOS ALFONSO NAVARRETE ROLDÁN-MARTILLERO PÚBLICO. REG. Nº 105. Celular 949363626. Email: carlosnavarreteroldan@gmail.com; martilleropublico_2@hotmail.com. Iquitos, 25 de Octubre del 2021.

CARLOS ALFONSO NAVARRETE ROLDÁN

Martillero Público

Reg. Nº 105

V-3(03,04 y 06)F/7882

S/ 207.00