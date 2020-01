Tensión sigue en Santa Rita de Castilla por crisis indígena

Ayer esperaban a comisión de Alto Nivel de la PCM.

Pero llegaron personas sin poder de decisión por lo que la reunión se deshizo.

Así se pudo conocer desde el lugar de los hechos. Ya son más de cinco días que lleva el paro indígena y al parecer el Estado no le está dando la importancia que merece. Se han tomado tres lanchas de Perenco y Petrotal.

Ayer se concentraron muchos comuneros en Santa Rita de Castilla, igual estuvieron los dirigentes Daniel Saboya y José Fachín. Todos con sus indumentarias de los hijos de los pueblos originarios, esperaron la llegada de la comisión de alto nivel de la PCM que nunca llegó.

Llegaron personas sin poder de decisión. Por lo que al percatarse los comuneros exigieron que se deshaga el encuentro y el diálogo, quedándose reunidos únicamente los representantes de cada comunidad para acordar las próximas acciones a asumir.

Uno de los puntos más fuertes, es que se concreten los proyectos de ejecución de obras para este 2020 y no esperar hasta el Bicentenario 2021. “Hasta la fecha ya son más de 50 años de explotación petrolera y contaminación que tenemos que aguantar y eso no parece interesar a los gobernantes, están vulnerando todos nuestros derechos, principalmente al derecho a una vida sana”, mencionaron.