“El pueblo unido jamás será vencido” gritan.

Expresan los cientos de comuneros alrededor de Estación 5.

Piden presencia inmediata del presidente Pedro Castillo Terrones.



Este medio de comunicación dio a conocer hace pocos días el inicio de la lucha indígena desde el centro neurálgico del transporte de petróleo: Estación 5. Una estación vital para el tema de hidrocarburos ya que por ahí trasladan la producción a Andoas y al Norte. Desde el lunes está cerrada y tomada por cientos de hijos de los pueblos originarios que gritan su abandono a fin que el gobierno central los escuche.

Imágenes muestran la cantidad de comuneros Awajum que han llegado a dicha Estación. No solo exhiben el abandono de siempre, ahora muestran su indignación debido a que existiendo un plan de cierre de brechas al que el gobierno central destinó 6 mil millones de soles; ahora lo quieren desconocer. Ahí está el problema. Se sienten engañados, traicionados.

Uno de los Apus habló frente a los comuneros en su lengua originaria, pero entre parte, se pudo escuchar en castellano que esperan la llegada del presidente Pedro Castillo, al que le brindarán todas las seguridades en la zona.

Igual otro comunero, mencionó que existiendo en principio el cierre de brechas con 6 mil millones de soles, hasta ahora los pueblos no sienten el ingreso de ese presupuesto. “¡Qué viva el pueblo Awajum! ¡Qué viva!” gritan.

La situación se torna tensa en Estación 5. Hoy debe ser un día clave. Por su parte Petroperú y la sociedad peruana de hidrocarburos, ya exhiben un comunicado llamando al diálogo y a la no exposición de inseguridad al interior de la Estación petrolera.

La sociedad peruana de hidrocarburos dice que el crudo en estos momentos está bien cotizado, como no lo era desde el 2018; y que el impedimento del traslado del petróleo por la toma de la Estación 5, le demandará al país miles de millones de dólares al tener que importar crudo.

Entonces ¿qué le cuesta al gobierno central destinar los 6 mil millones de soles para las obras sociales que demandan y la atención del Estado? Todos ellos son peruanos, igual que los seres humanos del resto del país.