Expresa el ex director de Disafilpa en video donde se le ve recibiendo dinero.

Plata de manos del tesorero de un asentamiento humano, al que Urfiles Pérez, le asegura la reversión de terreno perteneciente a la Derrama Magisterial.



Y por supuesto que lo dicho por ex director de Disafilpa, indignará a más de un trabajador de la gerencia regional agraria, que labora de manera honesta y esforzada a fin de llevar un pan a la boca de su familia.

En el video propalado se observa que 4 personas suben hasta el 5to. piso de la gerencia de agricultura donde queda el despacho del director de Disafilpa. Se ubican y uno de ellos dice que cansa subir tantos pisos, que debería haber un elevador. Urfiles le dice que el edificio es viejo, que Defensa Civil ha dicho que cualquier día podría haber un desastre ya que está superpoblado de trabajadores y lleno de cables expuestos.

Luego ingresan a la charla a la que les interesaba llegar. Uno se presenta y dice su nombre, Hemar Arce Ruiz, del asentamiento Unguruhual. Le dicen que a quién pertenece el terreno del cual quieren la reversión, le responden que a la Derrama Magisterial. Les dice que tienen que sacar lo más pronto la copia literal y que a más tardar el lunes o martes, está saliendo el informe técnico.

“Tienen que hacerlo pronto y ver lo acordado porque tengo que darles a todos ya que son varias áreas, para que agilicen el trámite. Los comprometo y ya” les dice Urfiles Pérez. Y qué en unos 24 días, les estaría saliendo su resolución.

“Doctor nosotros queremos un documento que sea una cosa firme, bien sustentada para no tener problemas más adelante, que no falle porque detrás de nosotros hay otras personas esperando eso” le dice el tesorero. Urfiles, les dice que no habrá problemas.

Urfiles les habla que tiene documentos listos para que les hagan las resoluciones a varios asentamientos humanos. El tesorero saca la plata de una mochila y le entrega algo de 4 mil soles al trabajador de Disafilpa y luego sobre el escritorio de Urfiles, cuenta algo de 6 mil soles. Pérez, agarra la plata y ayuda a contar, se lo pasa a su trabajador y dice:

“La plata y el chisme se cuentan por si acaso”. Sonríen todos. Luego los supuestos beneficiados le dicen que cuando salga la resolución de reversión de terreno, le invitaría un cebiche. Urfiles Pérez, responde que no había problema que harían una ceremonia donde el director de agricultura con el gobernador, estarían presentes en la ceremonia.

Imágenes de Urfiles que quedan grabadas en su entorno familiar, laboral, población de Loreto; por lo que la fiscalía anticorrupción debe ir hasta lo último en las investigaciones.

De lo contrario, les seguirán enseñando a las nuevas generaciones que lo que observan de parte de algunos funcionarios corrompidos por la angurria del dinero del Estado; es absolutamente normal.

(Luz Marina Herrera Lama).