Declaró la Dra. Elma Vergara, presidenta de la junta de fiscales de Loreto.

En el marco de la lucha contra la corrupción registrada en Loreto.

Elma Vergara, confía en la destreza de sus fiscales a la hora de hacer los sustentos correspondientes, más ahora con el antecedente marcado por el fiscal Christian Navarro Arévalo, quien logró que en primera instancia el juez José Chumbe Silva, acepte el pedido de 9 meses de prisión preventiva para el alcalde de San Juan, Martín Arévalo.

Prisión preventiva que en unos días más tendrá que evaluar la Sala Penal de Apelaciones de la CSJL. “Esperamos que la sala penal de apelaciones respalde la medida planteada por los fiscales y dictaminada por el juez de primera instancia”, señala Vergara.

Agregando que, desde el inicio de su gestión como presidenta de la junta de fiscales de Loreto, su objetivo ha sido reforzar las fiscalías anticorrupción con la ubicación de unas 26 personas, entre ellas a fiscales especializados y dos peritos. “Esa lucha es un pilar fuerte en nuestra gestión. Tengan la certeza que se vienen otros pedidos de prisión preventiva en torno autoridades no presentes y otros que están en función (sic).

Las fiscalías anticorrupción ahora trabajan de manera corporativa. Hay que resaltar que no ha sido un fiscal, sino un grupo de fiscales anticorrupción que ante este caso específico (Martín Arévalo) han intervenido realizando varias acciones para que llegue a buen puerto la investigación que aún está en desarrollo”, mencionó.

¿Antes como que no se venían pidiendo estas prisiones preventivas en el marco de una investigación?

-Estamos avanzando, el Derecho también avanza y la justicia también debe caminar. En el ministerio público ya contamos con una fiscalía especializada en Extinción de Dominio y ya se han presentado 4 casos para empezar. Ya se ha iniciado la investigación ante el poder judicial, se dio inicio a la investigación dando a conocer la formalización de la investigación.