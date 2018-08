Declaró el director del hospital regional Dr. Percy Rojas.

Antes de poder entrevistarlo, el director había sostenido una reunión con las integrantes del Cuerpo Médico, a quienes también les dio a conocer sobre el recorte presupuestal.

“Efectivamente, tenemos restricción presupuestal en el tema CAS. Estamos tratando de disminuir nuestra planilla CAS porque no va a alcanzar el presupuesto, entonces estamos priorizando las tareas asistenciales, los servicios de hospitalización, emergencia, sala de operaciones.

El tema administrativo tiene que ser limitado. Se desembolsó hasta agosto y tengo entendido que nos darán presupuesto hasta setiembre, pero el monto será menor. Lógicamente tengo que disminuir el tema del CAS”, explicó.

¿Tuvo un impasse por el tema de los uniformes, le ha faltado a la secretaria del sindicato?

-No hay ningún impasse, ha pasado un mes desde que se han entregado los uniformes, incluso en el aniversario del hospital los trabajadores desfilaron con sus uniformes. La única que se ha quejado ha sido la secretaria del sindicato que no recibió su uniforme, no se tomó las medidas y ahora viene a reclamarme diciendo que no le queda y que no era lo que esperaba. El hospital hizo una licitación pública y ganó una empresa de Lima.

Finalmente, mencionó que a 4 meses de dejar el cargo vienen trabajando con un comité de transferencia ya que así lo manda la Ley por lo que había que tratar de culminar bien el año y así entregar todo en orden a la nueva gestión que ingresará en enero de 2019.