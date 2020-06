“Tenemos un gobernador indolente, incapaz y que el pueblo lo repudia”

Expresó Jorge Mera Ramírez

El conocido docente universitario y líder político Jorge Mera Ramírez, expresó su malestar sobre la labor que viene realizando la actual gestión regional y por los presuntos actos de corrupción que se vienen denunciado.

“El señor Elisban Ochoa, ha decepcionado al pueblo, ha demostrado incapacidad en el cargo, como es posible que habiendo presupuesto no lo ha ejecutado teniendo a un pueblo que clama atención en salud y nuestros hermanos médicos y enfermeras exigiendo a gritos equipamiento de bioseguridad, eso es ser indolente, sin duda alguna ese señor es uno de los responsables de las muertes que ha habido en Loreto a causa del Covid ya que no ha tomado acciones cuando debería, al contrario su gestión ha aprovechado las circunstancias para cometer presuntos actos de corrupción como el sobrecosto de los balones de oxígeno y medicamento lo cual ya está en investigación fiscal y es por eso que el pueblo actualmente lo repudia. De igual forma exijo al Ministerio Público los resultados de la investigación a su hermano Eliu Ochoa, en qué quedó, ha habido audios que la familia del gobernador hace negociados de obras y expedientes, esto no debe quedar impune no permitamos que nos roben, la fiscalía ya debe pronunciarse” expresó.

Asimismo pidió que las autoridades atiendan a las poblaciones como Requena, Nauta, Caballococha y Datem del Marañón donde la gente está padeciendo oxígeno y medicinas. “La gente en provincia está desesperada parece que las autoridades que gobiernan Loreto desconocen la realidad que atraviesan e incluso nuestras comunidades indígenas están sufriendo, es indignante ver tanta negligencia” indicó.

En tanto Mera, contó que junto a un grupo de personas vienen realizando de manera silenciosa una ardua labor solidaria, en diferentes sectores de la ciudad como así mismo en algunas provincias de la región como la entrega de vivieres y medicamentos a favor de personas que vienen padeciendo necesidad en la pandemia por coronavirus.