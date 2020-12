“Tenemos que ver secuelas de víctimas del Covid-19”

El Comando Covid-19 va presentar una propuesta al gobierno regional de Loreto y al Minsa, “en el sentido de que tenemos que ver ahora las secuelas de los que han sido víctimas de la pandemia del coronavirus”.

Expresó Jorge Pérez Rubio, presidente del Comando Covid-19 Indígena ORPIO-AIDESEP. “La gente no puede salir a trabajar en medio del sol, no puede salir a pescar en medio de la lluvia, porque inmediatamente les viene los síntomas del Covid y están nuevamente cinco días postrados”.

Dijo que “eso significa que tiene que haber un análisis completo del sistema respiratorio y que en estos momentos no lo están haciendo, y las enfermedades endémicas como la malaria, hepatitis que también tiene que ser focalizado, atacado con la misma intensidad que se atacó al Covid. Vamos a lanzar las propuestas y estamos seguros que va haber buenos resultados”.

Recordemos que el Comando Indígena fue creado en el mes de junio 2020 en medio de la pandemia, el objetivo fundamental ha sido articular con el Estado todos los esfuerzos relacionados a la asistencia médica para combatir el Covid-19.

“Hemos sabido que el diseño de intervención por parte del Estado para el Covid en Loreto no era lo adecuado. No estaban considerando los lugares más alejados, solamente puntos focalizados”, manifestó Pérez Rubio.

“Es por eso que hemos creado el Comando Covid para generar propuestas y decir este es el camino que se tiene que seguir como, por ejemplo, el tema de las PIAS Aéreas ha sido una idea nuestra, en el sentido que tienen que llegar a los lugares mucho más alejados por donde no llegan las embarcaciones y en el menor tiempo posible, y van a seguir llegando a la zona”.

En esos momentos inciertos recuerda que vieron que la comunicación era importante “porque la gente estaba en zozobra y no sabían qué era el Covid-19 y qué acciones preventivas deben tomar, entonces, a partir de ahí se ha involucrado el tema de la información intercultural que tiene que ver con el propio idioma de los pueblos indígenas”.

Entonces son varios aportes que hemos dado desde el Comando Covid Indígena y que ahora estamos llegando casi a la parte final del año de junio a diciembre 2020.

PROMOTORES DE SALUD

Se quejó que el sistema de Promotores de Salud ha sido desbaratado y que ha venido funcionando hace muchos años, y que el tema del Covid los ha tomado desprevenidos. “El Comando Covid-19 va seguir funcionando es uno de los retos”, acotó. (DL)