Asegura Carlos Rúa Carbajal, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.



Minutos antes del inicio de la edición número XV del GORE Ejecutivo, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Carlos Rúa Carbajal, adelantó que uno de los temas principales a abordar como parte de la agenda de los gobiernos regionales sería el diseño de estrategias de vacunación contra la Covid-19.

El también gobernador de la región Ayacucho, Rúa Carbajal, afirmó que la elaboración de estrategias para inmunizar a la población es de vital importancia, pero que hasta el momento no han recibido el apoyo necesario por parte del Poder Ejecutivo. Explicó que estas muchas veces no consideran las características propias de cada región.

En sentido, indicó que la vacunación debe llevarse a cabo en la forma y medida que lo exigen las condiciones geográficas y demográficas de las diferentes partes del país. Teniendo en cuenta que esto implica mayor presupuesto para la movilización de brigadas de salud. Las cuales muchas veces carecen de una logística apropiada.

“Tenemos que tener en cuenta los distintos territorios de la Amazonía y los Andes para la campaña de vacunación. Nosotros respetamos a los gobernadores que teniendo en cuenta estas complicaciones, llevan a cabo el proceso. Es por ello que necesitamos este tipo de alianzas, para poder llegar a una mayor cantidad de población”, declaró.

Teniendo en cuenta lo mencionado por el gobernador de Ayacucho, diario “La Región” preguntó al presidente de la PCM, Guido Bellido, por qué no se disminuye la edad de vacunación en Loreto; con el dato de que la mayor parte de la población rezagada se encuentra en la zona de riberas y comunidades más alejadas. Además, se ha demostrado que Loreto puede llevar a cabo vacunación a grupos etarios jóvenes en la ciudad y, paralelamente, a rezagados en los distritos periféricos.

Ante ello, el premier Guido Bellido, sin dar mayores explicaciones, respondió que el ministro de salud, Hernando Cevallos, aclararía estos temas a la población loretana al término del GORE Ejecutivo. (A. Padilla)