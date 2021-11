Publicidad

Director de la Producción de Loreto, Ing. Alfonso Shapiama

La pesca indiscriminada puede desembocar en la extinción de la especie.



Es importante tomar conciencia para proteger a la especie emblemática de la región y de la Amazonía, y por eso “Tenemos que seguir en veda del paiche, porque si no, viene la sobre pesca o pesca indiscriminada y desembocamos en la extinción de la especie, mejor es mantenerlo”.

Así comentó el director regional de la Producción de Loreto, Ing. Alfonso Shapiama, quien además señaló la veda continúa hasta febrero luego de haberse iniciado en octubre. Aunque aclaró que no tiene veda cuando es de piscigranja.

“Tenemos un control, como por ejemplo en el eje carretero Iquitos-Nauta donde hay unos 90 paichicultores”, quienes comercializan la especie en la época de veda por su procedencia de criaderos preparados.

Recordó que existen los Promapes (Programas de Manejo Pesquero) que están en lugares naturales como en la reserva del Pacaya-Samiria, por el bajo Amazonas, y otras fuentes de agua, estos pescadores agrupados tienen su cuota de comercialización de la especie por el cuidado de las mismas, cuya información científica del aproximado del número de especies lo da el IIAP.

“Por decir si hay 200 paiches en cuidado, la cuota es el 10% de estas especies para comercializar o para el beneficio de los miembros del Promape que deciden qué hacer”, manifestó el director de la Direpro de Loreto.

Existe otra figura que es el paiche procedente del Putumayo, que ha determinado la parte científica que esta época no están en desove por eso no hay veda, en las otras cuencas como Marañón, Ucayali y Amazonas es diferente. “Pero, si viene del Putumayo pasa por los controles para determinar si efectivamente viene de la zona”.

Por otro lado, el Ing. Shapiama, informó que hace unos días en El Estrecho se reunió con unos cien pescadores artesanales y acuicultores de toda la provincia del Putumayo, para tratar sobre el proceso de otorgamiento de créditos desde el gobierno regional. Llegaron desde lugares muy lejanos como El Álamo.

Indicó que, así como con las ocho sedes de la Direpro en las provincias de Loreto, coordinó con los trabajadores de la sede subregional de la Producción respecto a la verificación de la actividad de los pescadores como parte de los requisitos crediticios, los que evaluará el Comité Central de Crédito del gorel. (DL)