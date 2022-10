Monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo de Iquitos



A pocas horas de las elecciones regionales y municipales 2022, monseñor Miguel Ángel Cadenas Cardo, obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos, invocó a los ciudadanos a emitir un voto a consciencia y priorizando las propuestas que respondan al bien común de la población.

Asimismo, comentó que el ser humano no debe atribuir a Dios la responsabilidad de designar a las próximas autoridades, pues es la persona quien, en base a su consciencia, tiene el deber como ciudadano de ejercer su voto y escoger a quien crea que puede trabajar por el bien de todos. “Necesitamos confiar en el ser humano, no poner a Dios donde tenemos responsabilidad los humanos”, declaró.

En esa línea, monseñor Cadenas señaló que existen cosas que se deben corregir en las leyes electorales, pues muchas veces favorecen a quienes son financiados por grandes poderes económicos, actuando en base a intereses propios y manchando el espectro democrático. Además, teniendo en cuenta que nuestra región debe ser atendida urgentemente, pues presenta índices muy bajos de competitividad y calidad de vida.

Por último, el obispo de Iquitos agradeció de antemano a todos los ciudadanos que contribuyan con el proceso electoral de manera democrática, apeló a la consciencia de cada persona por buscar el bien común y reafirmó que no debemos quitar nuestra vista del objetivo principal, que es tener una región y municipios que trabajen por las personas y ciudadanos más pobres. (A. Padilla)