“Tenemos entre 10 a 15 pacientes diarios que requieren cama UCI”

Refirió Chaner Zumaeta, encargado del Hospital Modular Covid-19.



El encargado del Hospital Modular Covid-19, Chaner Zumaeta, indicó que la situación de pacientes graves aumenta de manera preocupante, situación que pone en aprietos al hospital modular, ya que, solo cuentan con 23 camas UCI y con limitado personal capaz de manejarlas.

Zumaeta afirmó que la población no debe confiarse y seguir con las medidas de extrema seguridad, ya que hoy entran más pacientes graves que leves al hospital modular. “Estamos viendo muchos pacientes que llegan ya requiriendo una cama UCI.” expresó

Asimismo, el encargado del Hospital Modular Covid-19 aseguró que la compra de camas UCI no es una opción, dada la poca cantidad de personal médico especializado para tratar eficientemente a los pacientes en situación crítica.

Finalmente, el médico exhortó a la población a dejar de comprar las máscaras de oxigenación Snorkel, puesto a que los establecimientos de salud de la ciudad no cuentan con la capacidad necesaria. “Snorkel consume 45 litros por minuto. Al utilizar esto nos vemos en la necesidad de usar muchísimo más oxígeno.” Concluyó.

(R. Graicht)