“Tenemos en UCI a pacientes por Covid de 24 y 27 años”

Director de DIRESA, Carlos Calampa, advierte aumento de casos en pacientes jóvenes.



De acuerdo a información difundida por el director regional de salud de Loreto, Carlos Calampa, en los últimos días se puede evidenciar pacientes menores de 30 años que llegan a tener cuadros graves de Covid-19. Aseguró que esto justifica la propuesta de la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA-Loreto) de vacunar a toda la población mayor de 18 años sin distinción.

De este modo, el doctor Calampa especificó que existen pacientes de 24 y 27 años que actualmente reciben tratamiento en el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Por lo que consideró que este grupo poblacional ya no se podría denominar como uno de los menos vulnerables.

“Nuestra propuesta es que se debe vacunar a todos los mayores de 18 años de manera indiscriminada. Tenemos en UCI gente de 27… 24 años. El virus ya no solamente está afectando a personas mayores y esto nos obliga a que el gobierno cambie su estrategia”. Declaró el funcionario.

A lo que agregó que la propuesta de la (DIRESA-Loreto) de vacunar a todos los mayores de 18 años continuará vigente hasta que el Gobierno Nacional la apruebe. Del mismo modo, finalizó con indignación respecto a la aprobación de la vacunación para mayores de 50 años en Lima y Callao, pero no en la región Loreto.

“Que sea abierta la vacunación, el gobierno dice que tiene más de 30 millones de vacunas, pues que se vacunen todos. ¿Por qué esta discriminación y solo se autoriza en lima y Callao?(…) El MINSA tiene una política en la que los ‘expertos’ se sientan en un escritorio y deciden quien se va vacunar” Manifestó. (A. Padilla)