Jefe de Asesoría Jurídica de la comuna de San Juan, David Perea Sánchez.

“Los técnicos están trabajando para sacar el monto estimado en soles de los daños causados”.

El miércoles 05 de agosto 2020 procedieron a la verificación de los informes de gerencias y evalúan si podrán atender en algunas áreas al público, aunque el sistema informático de la municipalidad distrital de San Juan Bautista ha sido totalmente afectado, luego del digamos, ataque, sufrido en sus instalaciones por gente externa.

“Trataremos de hacer los trámites gradualmente para poder superar los daños, ya tenemos el balance preliminar de los destrozos ocasionados por unas cien personas, pero solo están detenidas 84, los demás huyeron con documentos y equipos por una parte trasera antes del ingreso de la policía”.

Así informó el abogado, David Perea Sánchez, jefe de Asesoría Jurídica de la comuna de San Juan, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) guarda información que será recuperada.

Hizo mención a una larga lista de lo afectado como sustracción de discos duros del monitoreo de las cámaras. “El servidor ha podido recuperar parte de la información, por eso las imágenes difundidas a nivel nacional donde se ve los destrozos, los actos vandálicos al ingresar estos señores, donde se les puede ver sus rostros y fueron identificados”, dijo Perea Sánchez.

Están haciendo un inventario detallado de los desperfectos ocasionados como a la misma red de electricidad, equipos desaparecidos de las oficinas de Administración, despacho de Alcaldía, la Gerencia Municipal, la oficina de Sistemas e Informática, la de Logística, donde violentaron las puertas rompiendo las chapas para ingresar.

“Han sustraído documentos y equipos de la oficina de Imagen Institucional, han sustraído equipos audiovisuales de mucho valor. En la oficina de Sistema se han violentado los servidores, los discos duros, han sustraído el celular del jefe de Rentas y bienes como documentación”, siguió detallando el funcionario.

El balance de todo lo afectado comunicarán al Ministerio Público. “Los técnicos están trabajando para sacar el monto estimado en soles de a cuánto asciende todos los daños causados por estos invasores”.

Respecto a cómo lograron la incursión a la municipalidad, señala que en el video “se ve al regidor Fabio Álvarez, quien anteriormente ha estado intentando ingresar a la municipalidad mediante un documento indicando que él es el alcalde delegado por el señor Martín Arévalo”.

Agregó que “En las imágenes también esta identificado el señor Fernando Meléndez Zumaeta que funge como gerente municipal y el regidor Álvarez anteriormente también presentó documentos donde el señor Martín Arévalo le designa en cargos municipales”.

Explicó que “las designaciones a la fecha no tendrían ninguna legitimidad porque el señor Martín Arévalo, como se sabe, no tiene todavía la habilitación por parte del Jurado Nacional de Elecciones para poder asumir y ejercer el cargo de Alcalde luego de haber salido de prisión”.

Perea Sánchez, precisó que al no tener la titularidad por parte del Jurado Nacional de Elecciones, no puede delegar, y las personas que utilizan esa documentación también estarían incurriendo en delito de usurpación de cargos públicos. Existen muchos delitos que se han cometido”, acotó. (Diana López M.)