“Tenemos deudas con Caja Maynas y en estos días debemos estar pagando”

Habló la alcaldesa de Punchana Lic. Jane Donayre.

Dice que ya no puede declarar respecto a los 550 mil soles de cheques girados porque tema ya está en manos de la fiscalía.



Señalan que cancelarán deudas a Caja Maynas y Scotiabanck por retenciones económicas hechas a los trabajadores de la municipalidad de Maynas. Sin embargo, ayer se conoció que hasta la fecha no cancelan a esas entidades financieras a las que les deben como dos meses.

Y el problema está en que la municipalidad sí ha descontado a los trabajadores para cancelar, pero el dinero habría sido derivado a otros objetivos. Y esa actitud negativa les estaría perjudicando a los trabajadores que empezarán a aparecer como morosos ante el sistema financiero.

Antes de hablar del tema, la alcaldesa se pronunció en el programa “En Directo” de Canal 23 a las 9 pm; sobre el asunto de los cheques girados por 550 mil soles. Dice que la municipalidad no ha sido perjudicada económicamente.

“Nosotros ya no vamos a dar más información, todo ya está en poder de la fiscalía y estamos apoyando con toda la información que nos están pidiendo para esclarecer los hechos. Lo que puedo garantizar es que no tenemos ningún perjuicio económico dentro de la municipalidad.

No hay ningún perjuicio ya, ya entró la fiscalía, han pedido documentos y han llevado, no ha habido ningún perjuicio económico. Y ya no queremos ahondar porque el tema está en una instancia superior y no queremos entorpecer esas investigaciones.

Nosotros nos enteramos a través del sistema, hemos trabajado y dado a conocer inmediatamente. Esto se dio en época de la pandemia, y eso han dado a conocer a la instancia superior de manera que estamos tranquilos y seguimos para adelante, no hay perjuicio dentro. No habido ningún giro, no vamos a declarar más, eso está en el ministerio y seguiremos con las investigaciones” habló la alcaldesa Jane Donayre.

¿Por qué si les han hecho los descuentos a los trabajadores para pagos a entidades financieras, no han cancelado?

-Estamos trabajando en ello. La pandemia ha sido muy difícil para todos, en este tema vamos poco a poco pagando, estamos retrasados, pero cumpliremos. Debemos dos meses a Caja Maynas y Scotiabank…nuestro gerente ha ido a conversar con las entidades y en estos días debemos estar cumpliendo.

Alcaldesa… ¿sus familiares, hermanos, están metidos en asuntos municipales, usted pone las manos al fuego por ellos?

-No están metidos. No pongo las manos al fuego por nadie, pero les puedo garantizar que nadie de mi familia es proveedor, ni nada. Yo soy la alcaldesa, yo soy la que dirige, yo soy a la que eligieron.

Ellos son mis hermanos, siempre los voy a defender porque son mis hermanos, pero no hay ningún vínculo municipal. Ellos solo son mis hermanos, pero la que dirige soy yo.