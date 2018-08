Les prometieron colocarlos con ayuda del área de Participación Ciudadana y nada.

Además maquinaria de perforación adquirida a más de 100 mil soles, no funciona.

El papel aguanta todo. Y el erario regional igual porque cada entrega que hacen las autoridades resultan frustradas y esto, en gran parte, debido a la dejadez y promesas hechas en vano al pueblo.

Desde hace unos días varios dirigentes de asentamientos humanos se vienen quejando contra el gobernador Fernando Meléndez, y su gestión, ya que les regalaron las estructuras de fierro para levantar y colocar los tanques de agua; sin embargo, han pasado casi 3 meses y no han sido puestos. Están prácticamente abandonados.

“Dicha entrega de materiales ha sido ante la falta del sistema de agua potable para las familias que viven en diversos asentamientos humanos. Los trabajos de traslado de los materiales entregados por el gobierno regional, ha sido con el apoyo de maquinarias y este trabajo se viabiliza con la decidida participación de la Oficina de Participación Ciudadana (ORPAC), quienes además se encargarán de remover la tierra para la instalación de los pozos artesianos y la instalación del tanque elevado”, decían desde el Gorel.

Todo en papel, porque hasta la fecha en varios asentamientos humanos el gobierno regional no ha podido cumplir con “remover la tierra para la instalación de los pozos artesianos y la instalación del tanque elevado”. Las estructuras se muestran prácticamente abandonadas.

Así lo pudo comprobar el día de ayer este medio de comunicación. Se llegó hasta la calle Universitaria en la zona de Punchana, ahí se ubicó al dirigente Carlos Alvear, quien mencionó que habían ido por la zona unos trabajadores del gobierno regional a decirles que este lunes sin falta les colocarían la estructura y el tanque elevado. ¿Justamente hoy?

“Hace como 3 meses que ha estado ahí esa estructura y el tanque lo han colocado en la casa de un vecino hasta que vengan del gobierno regional a instalarlo. Dicen que el lunes vendrán a hacer los trabajos, porque les había fallado la máquina perforadora. Por acá hay como 70 casas” ,dijo el dirigente vecinal.

¿Qué ha pasado con el equipo de prospección y perforación de pozos artesianos de hasta 100 metros?

Aún para la prensa no está muy claro el tema, ya que hace unos dos meses se entrevistó al trabajador de maquinarias del gobierno regional, Luis Parker, quien contó que en la gestión de Fernando Meléndez habían adquirido la maquinaria, pero que a la fecha no funcionaba, como en efecto lo pudimos -nuevamente- observar el pasado jueves.

Y si esto lo complementamos con documentos oficiales subidos al Osce, la duda sigue persistiendo ya que dicho proceso para adquirir la máquina perforadora, aparece como declarado desierto.

La convocatoria se hizo el 12 de marzo de 2018 con un valor referencial de 165,200 soles. La buena pro se entregaría el 23 de marzo de 2018. Cosa que no ocurrió siendo más bien que elevaron el acta de declaratoria de desierto. Integraron el comité especial José Díaz, Judith Pinto y Límber Rodríguez.

Señalan que no hubo ningún participante. “En efecto, el colegiado decide declarar DESIERTO el presente procedimiento de selección (adjudicación simplificada 06-2018), acordando que, posteriormente se efectúe el informe correspondiente a fin de conocer las razones de ausencia de posibles postores al presente proceso de selección”, suscribió el comité.

¿Qué pasó? Se espera el día de hoy obtener una respuesta desde esa institución ya que, si no se dio el proceso, cómo aparece una máquina similar en el gobierno regional. ¿Quisieron regularizar o se trata de otra máquina? ¿Por qué adquirirían otra si ahí tienen una supuestamente nueva, pero que no funciona?

En el resumen ejecutivo de esa convocatoria colocaron dos cotizaciones hechas a dos empresas: “Inversiones MMAAR Eirl” y “Sergen SAC”. En pluralidad de postores, colocan sí, pero no colocan quiénes son.

¿Y si no vale el equipo que tienen, adquirido no se sabe aún bajo qué proceso, cómo van a hacer las perforaciones ofrecidas a los asentamientos humanos? Reiteramos el papel aguanta todo. ¿Por qué tiene tan mala suerte Loreto al elegir a sus autoridades? (Luz M. Herrera).