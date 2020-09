Tamshiyacu, Distrito de Fernando Lores conmemora 137 años de desarrollo de actividades agrícolas, trabajando para un futuro cada vez mejor

Tamshiyacu es conocida por ser la capital regional de la piña, humari, y cacao de alta calidad.



Iquitos, 8 de setiembre del 2020.- Hoy conmemoramos el 137 aniversario de Tamshiyacu, tierra conocida por ser la capital del humari, piña y cacao de alta calidad. La localidad de Tamshiyacu está ubicada a 40 minutos de la ciudad de Iquitos y es la capital del distrito de Fernando Lores situado en la provincia de Maynas. Este hermoso pueblo es conocido por su trabajo agrícola desde muchos años. Lo que fue el caserío, ahora localidad de Tamshiyacu, fue fundado en 1883 por un grupo de borjeños (originarios de San Francisco de Borja) un 8 de setiembre de aquel año. Así lo cuenta el historiador Santiago Gonzáles Coronado.

Si bien es cierto que desde su fundación Tamshiyacu es agrícola, en el año 1936 el Congreso peruano reconoció formalmente al pueblo de Tamshiyacu la existencia de actividades agropecuarias en la localidad y promulgó la Ley Nº 8311 mediante la cual se creó el distrito Fernando Lores y se estableció al pueblo de Tamshiyacu como su capital. Para el Estado peruano Tamshiyacu es un pueblo agrícola desde el año 1936.

Los pobladores de Tamshiyacu se hicieron conocidos en la región Loreto por la producción de piña y humari. Lograron tanta popularidad con esos productos que en consecuencia, Tamshiyacu se convirtió en la capital regional de la piña y del humari. Sin embargo, estos productos no salen de la región y tampoco tienen proyección de exportación. Además, otras provincias competían con los mismos productos. Por ende, los precios bajaron y los agricultores, como en muchos lugares de Loreto, vivieron en pobreza extrema, con tasas de informalidad, de anemia y desnutrición infantil altas, servicios básicos de mala calidad, entre otros problemas sociales. Esto sucedió por falta de inversión privada y olvido del Estado.

Todo esto cambio hace algunos años gracias al cacao. Los tamishiyaquinos han logrado desarrollar proyección de desarrollo socio-economico a través del cultivo de cacao en sistemas agroforestales, que es un modelo agrícola sostenible ecológicamente, y económicamente rentable. Fue posible gracias al propio esfuerzo del agricultor y la empresa privada que es una de las fuentes de trabajo formal mas importante en Loreto, con mas de 2,500 personas que ahora dependen directa y económicamente de la presencia de la empresa TAMSHI, sin contar con los comerciantes, los transportistas, y los demás que benefician de un flujo nuevo de actividades.

Con el apoyo del sector privado, la comunidad ha logrado tener un sistema de salud más eficiente, con medicamentos, EPPs, campañas de vacunación a gran escala. También una grande parte de los pobladores gozan de trabajo digno y formal por primera vez.

El 90% de la economía del pueblo de Tamshiyacu responde a la actividad del cacao. Cientos de familias de agricultores se han visto beneficiadas y han encontrado esperanza en su trabajo. A través del cacao han encontrado su independencia económica y tiene un futuro digno. Los agricultores emprendedores que decidieron participar al programa PAPEC están económicamente activos, se han comprado colchones, motocars, refrigeradoras, se han bancarizado y han generado sus títulos de propiedad. Los agricultores se han empoderado, manejan sus tierras de manera responsable y eficiente.

El fruto del cacao es el único producto de la región que tiene alto valor de exportación. Asimismo, es uno de los pocos productos agrícolas de Loreto que dan sustento ecónomicamente sostenible y estable a largo plazo. Es claro que los pequeños agricultores se ven muy beneficiados con el cacao loretano. La producción del cacao puede ser el proyecto insignia de Loreto, digno de replicarse. Además, Loreto no tiene cadmio, ventaja excepcional cuando hay regiones del Perú que van a perder toda su producción de cacao en el futuro por este gran problema.

El cacao es originario de Loreto y la región es la cuna de origen del 60% de la variedades de cacao que existen en el mundo. La región Loreto actualmente produce solo el 1% de la producción total peruana, mientras que la región San Martín produce más del 50%. Hay un largo camino por recorrer, sin embargo, en Tamshiyacu se están dando los primeros pasos con grandes resultados. El cacao podría ser el único producto agrícola de exportación de Loreto. Lo que Tamshiyacu está haciendo y todo el conocimiento que está construyendo podría ser muy útil para todo Loreto.

La localidad de Tamshiyacu nunca se ha visto tan hermosa y desarrollada como ahora. Aunque aún falta bastante para ser un pueblo moderno, se puede afirmar que van por buen camino. La capital del distrito de Fernando Lores recién cuenta con pistas en buen estado, establecimientos abastecidos, calles limpias y ordenadas. Los pobladores nos comentan que estos trabajos de mejoramiento y embellicimiento del distrito no hubiese sido posible sin el apoyo de la empresa cacaotera que opera en Tamshiyacu. La organización privada ha participado apoyando a la comunidad con la limpieza y el manejo de residos sólidos en la zona. Esta acción es un claro ejemplo, que cuando el sector público y privado se juntan pueden lograr impactar positivamente en la vidas de las personas y mejorar la calidad de vida.

Los pobladores de Tamshiyacu se sienten contentos y orgullosos del lugar dónde viven. Nos comenten que el centro de salud tiene medicinas, las escuelas cuentan con computadoras, existe trabajo formal y digno, y las mujeres se están empoderando y emprendiendo. Esta buena colaboración entre la Municipalidad, la poblacion y la empresa ha dado luz a acciones importantes durante la pandemia, lo que ha hecho que la enfermedad del Covid-19 no haya impactado severamente en la localidad como en otras regiones. Por ejemplo, durante la pandemia la población fue rápidamente capacitada sobre los protocolos sanitarios, cumpliendo con el distanciamiento social, entre otras medidas; las medicinas y EPP´s fueron donadas al centro de salud, se ha trabajado de cerca con la comunidad para prevenir contagios de Covid-19, y más de 10,000 mascarillas fueron proporcionadas a los pobladores, policías y profesionales de la salud del distrito de Fernando Lores. Tamshiyacu se ve fortalecida y con miras a un desarrollo sostenible y un mejor futuro.