TAMSHI apoya formalización de títulos de propiedad de pequeños agricultores

TAMSHI S.A.C. empresa dedicada al cultivo del árbol nativo de cacao en sistemas agroforestales en Loreto tiene la visión de convertir a Iquitos, cuna de origen del cacao, en la capital mundial del cacao de más alta calidad.

Además de ser uno de los empleadores formales más importantes de Loreto que brinda empleo digno, capacitación, educación y salud de forma directa e indirecta a más de 2,500 personas, también tiene un fuerte compromiso con el apoyo a pequeños agricultores para que puedan formalizar sus constancias de posesión, a través de la obtención del título de propiedad de sus terrenos, generando empoderamiento y un abanico de beneficios básicos a los que no podían acceder antes como luz, crédito bancario, entre otros.

Carlos Díaz, es uno de los beneficiados con el accionar de la empresa TAMSHI, ya que hoy por primera vez en su vida puede tener el título de propiedad de su terreno. A pesar que su caso fue particular, puesto que el terreno que él estaba ocupando estaba superpuesto con un título de propiedad de la empresa TAMSHI, Carlos pudo llegar a un acuerdo provechoso y pacífico con la empresa, logrando así, obtener los beneficios pertinentes.

“Hoy, después de haber llegado a un acuerdo con la empresa y recibido su apoyo, tengo una gran satisfacción personal por haber confiado en ellos, ya que recibí por primera vez en mi vida mi título de propiedad registrado. Estoy muy feliz, es increíble”, dijo Carlos Díaz, un pequeño agricultor de Tamshiyacu.

“TAMSHI ya ha ayudado a 400 pequeños agricultores del programa PAPEC para obtener sus títulos de propiedad, les da capacitación gratuita para el sembrío del cacao. Además, apoyo en los trámites para llevar electricidad a comunidades como Terrabona, ha organizado campañas de vacunación para 2,000 de mis hermanos tamshiyaquinos, ha limpiado todo el basurero municipal, algo que nadie antes había hecho para nosotros, ni el Estado ni las ONG que nunca han hecho nada para nosotros”.

“La empresa me ayudó no solo a regularizar mi situación, sino también a obtener mi título de propiedad. Lamentablemente, 4 vecinos decidieron dejarse llevar por la mala influencia de una ONG, que nunca ha hecho nada para el desarrollo de la población de Tamshiyacu, más que utilizar a esos campesinos, con mentiras, promesas y engaños, como lo quisieron hacer conmigo, con el único objetivo de atacar a la empresa, para poder seguir justificando su existencia a través de falsedades que no tienen razón de ser”, expresó Carlos Díaz.

“Una ONG me estaba presionando para que cambie mi versión y que continúe denunciando a la empresa. No tiene sentido.

“El origen de muchas controversias en nuestra región es la terrible condición de los registros públicos con errores e ineficiencias que dan lugar a superposición de terrenos. La ONG se aprovechó de ésta situación e intentó ponernos en contra de TAMSHI, sin pensar que nosotros necesitábamos una solución rápida, pacífica, concreta, y que la podíamos conseguir a través del diálogo con la empresa”, manifestó orgulloso Carlos Díaz.

Recientemente, el Seguro Social del Perú (EsSalud) reconoció a la empresa TAMSHI por el compromiso con la salud y el bienestar de sus colaboradores y de las comunidades de Loreto.

Este reconocimiento concluye un año más en el que, junto a Essalud, TAMSHI ha podido trabajar, mejorando la calidad de vida de miles de loretanos, demostrando, una vez más, que la fuerza entre los entes públicos y privados, en beneficio de la población, es algo imprescindible para el desarrollo sostenible de las comunidades.