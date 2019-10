“Talvez en 10 años concluirán algunos puntos priorizados para la remediación ambiental”

Asesor indígena, José Fachín Ruiz

En el lote 192 existe 2,000 sitios contaminados y recién programaron remediar 32

“Las comunidades del Corrientes, Tigre y Pastaza, sufren cada día estos impactos irreversibles”

El tiempo pasa rápido y las conversaciones se vuelven interminables, mientras las consecuencias de la contaminación pretrolera son soportadas por comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza.

Respecto a la remediación de las zonas contaminadas el asesor indígena, José Fachín Ruiz, comentó que ya no es un punto de discusión reciente, es un pasivo que el Estado debe y está asumiendo, “dado que todas las empresas irresponsables no han cumplido con su obligación, lo que falta es el financiamiento para remediar esas zonas debe ser incluidos en la ley de presupuesto 2020”.

Señaló que el Estado está asumiendo de forma mínima. “Recién han programado remediar algunos puntos de los 32 puntos priorizados, y se estima, así como va, que talvez en 10 años o más, concluirán. En el lote 192 existe 2,000 sitios contaminados”.

Fachín agregó, “es decir, hay altos impactos acumulados y es una fuente de contaminación latente, lo que significa que no solo las comunidades que se encuentran dentro del Lote 192 están afectados, sino todas las comunidades que se encuentran aguas debajo de las cuencas Corrientes, Tigre y Pastaza, sufren cada día estos impactos irreversibles”.

El líder indígena informó que en esta discusión con el Estado están cinco federaciones y más de 23 comunidades, de las cuales FECONAT y es parte de la Junta de Administración del Fondo de Contingencia -FONAM.

Nuevo contrato petrolero y las exigencias

Clarificó que lo que están cuestionando es la actitud de Petroperú al no garantizar transparencia, “en el sentido de contar con una empresa responsable que debe ser un socio estratégico para el Lote 192. El proceso de licitación debe ser transparente y las federaciones pueden participar como veedores interesados, conocer cuáles son las propuestas de las empresas”.

Expresa que el resultado de la Consulta Previa se inserte en el contrato, al margen de cuál sea la empresa que se quede luego de un proceso de licitación transparente. “El problema es que el Estado trata a puertas cerradas con la empresa, no permitiremos que se direccione sin tener en cuenta los derechos de los pueblos”.

Lamentó que “siempre han hecho jugadas y después la empresa tiene que discutir con los pueblos, lo que ha pasado con Frontera, con Pluspetrol, con Occidental, con todos. “No cambian las reglas de juego”.

También denunció que están dilatando la consulta previa, “para que al final digan ya pues que se quede Frontera, o que se quede cualquier otra empresa mínima. Exigimos que se reactive la consulta previa con las 23 comunidades”.

Indicó que el presidente del Directorio de Petroperú declaro en varios medios de comunicación que rebajarán las regalías a 5% mínimo y máximo al 11%, actualmente es 16%.

“Estas empresas en otros países pagan entre el 20 al 30% de regalías y en el Perú se pretende rebajar. Estas declaraciones, tiene una connotación de direccionamiento hacia una empresa y puesto que es Frontera Energy actual operadora del lote. En ese orden, exigimos que se abra el proceso de licitación a otras empresas postoras y se licite a la que regule las condiciones”.

Circuito petrolero y las obligaciones

Respecto los derechos de los pueblos y a las empresas cumplir sus obligaciones. “Un punto de la agenda es el Plan Post Petróleo para que garantice financiamiento, a partir de un diagnóstico, la misma que debe ser aprobado en el presupuesto 2020”.

Agregó, “lo que queremos es una forma de compensación, que se trabaje un diagnóstico y que se revierta en sus propias obligaciones, desde el punto de vista el estado lo denomina “Cerrar las Brechas Sociales” en salud, saneamiento, agua, educación, seguridad alimentaria y otros”.

Explicó que desde el enfoque de las federaciones exigen minimizar o mitigar los impactos irreversibles, “la propuesta es trabajar un diagnóstico real con participación de las federaciones y PCM, que sea para todo el circuito petrolero”.

Con relación al DS N° 139-2019-PCM y el diagnóstico, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM,) optó por avanzar de forma parcial y sin considerar el asesoramiento a las federaciones.

“Estamos teniendo problemas con las federaciones por la poca coordinación y la imposición de los funcionarios, en realizar las reuniones o talleres para levantar información a como dé lugar, se percibe desesperación de sacar cualquier resultado”, dijo el asesor indígena.

Señaló que tras la crisis política que afectó más, “ya acordamos con las federaciones de solicitar una reunión plenaria con PCM y el nuevo Gabinete para retomar y ordenar la agenda, dado que se ha desorientado por el clima político de inestabilidad”.

Finalizó diciendo “Esperamos que en estos días se resuelva y poder encaminar. Lo que estamos haciendo es que se trabaje en consenso con las federaciones y salga un buen resultado y se inserte en el presupuesto del 2020. Prácticamente obligar al Estado a que asuma su propio rol, porque los que pierden acá son los pueblos. El Estado debe respetar los acuerdos, esto conllevará a resolver los problemas de fondo y minimizar la conflictividad social”. (Diana López M.)