De no ser escuchados por el Congreso y el Ministerio de educación se irían a una huelga nacional indefinida.

Así lo dio a conocer el Prof. Sergio Ríos Sánchez, sub secretario del Sutemaynas, quien viajó a la capital para participar en la jornada de lucha programada para hoy 7 de setiembre.

“Es una movilización nacional acordada en la última asamblea de delegados desarrollada en Lima, la gran jornada empezará desde las 3 de la tarde. Se impulsa por los anuncios hechos por el presidente del Perú Martín Vizcarra, en cuanto a que aumentarán 100 soles a los maestros en el mes de marzo y 100 soles en noviembre 2019.

Es decir, un incremento de 3 soles diarios para los maestros y eso nosotros lo consideramos irrisorio ya que no cubre la canasta básica. No está respetando los acuerdos tendidos en la mesa de negociación colectiva.

Exigiremos al gobierno que se preocupe más por los maestros, niñez e infraestructura que padecen las instituciones educativas. Así como pediremos aumento del PBI.

Iremos hasta el congreso de la república y el día sábado llegaremos hasta al ministerio de educación. Hacemos un llamado a los maestros para que estén atentos a lo que decida el sindicato en asamblea. Si no somos escuchados se planteará una medida radical que podría ser una huelga indefinida. Estamos amparados por la Ley ya que hemos ido hasta las últimas instancias de negociación colectiva y el gobierno no quiere dar solución al tema remunerativo de los maestros”, concluyó Ríos Sánchez.