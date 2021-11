Publicidad

Hoy en Iquitos la masa educativa estará en la Plaza 28 de Julio.



Por una serie de exigencias el SUTEP convocó a todas sus bases a acatar el paro de 24 horas frente a una serie de demandas a las que hasta ahora el Estado no se ha dignado en atender. En Iquitos se conversó con el Prof. Eleazar Pezo, secretario del Sute/Loreto, quien adelantó en decir que desde las 6 y 30 de la mañana estarán en la histórica Plaza 28 de Julio.

“Exigimos al gobierno, al congreso, el pago de la deuda social. El pago del 30 y 35% por preparación de clases. Un incremento de salario para los auxiliares de educación, del Pronoei, maestros cesantes y otros. Hoy es un paro de 24 horas, pero se aumentará la drasticidad de las medidas en caso el gobierno no nos escuche” dijo Pezo.

¿Ya se entienden nuevamente con el Sute/Maynas?

-Con la venida del compañero secretario general, nos sentamos a hablar sobre los puntos discrepantes. Sute Maynas reconoció que cometió un error. Debe saber que hay una instancia superior regional que hay que respetar.

Nosotros no actuamos por animadversión, sino porque queremos mejorar el funcionamiento del sindicato y así ver de qué manera seguir defendiendo los derechos de los maestros que es lo más importante. Ahora trabajamos conjuntamente.