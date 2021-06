SUTE Maynas denuncia descuido de protocolos de bioseguridad en clases semipresenciales

Exigen vacunación de docentes ante incremento de casos Covid.



El secretario del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (SUTE) base Maynas, Sergio Ríos, señaló que la educación semipresencial llevada a cabo en instituciones educativas de zonas rurales de Loreto pasa por une etapa de descuido y carencia de condiciones de bioseguridad ante la Covid-19. Por lo que argumentó que de no darse una rápida solución exigirán la suspensión de la modalidad.

El profesor Ríos indicó que la posición del SUTE Maynas es clara en que mientras los colegios no cuenten una infraestructura que asegure el distanciamiento social y el servicio de agua potable para el lavado de manos, los materiales tales como jabón, mascarillas y alcohol en gel, y no se vacune contra la Covid-19 a los maestros en función de esta modalidad, no se podrá continuar con las clases semipresenciales.

“Si esto sigue así que pare la educación semipresencial, que se suspenda, porque nosotros también trabajamos con personas, con niños. Los compañeros de zonas rurales están preocupados por el tema de la vacuna que aún no llega”. Manifestó el dirigente.

Además, aseguró el sindicato recibió denuncias de maestros de zonas rurales a quienes se les exige acudir a sus instituciones a tiempo completo. “Algunas instituciones educativas no están haciendo de manera semipresencial, sino de manera presencial en su totalidad”. Declaró. Sobre este caso, mencionó que esto se puede evidenciar en la Red Educativa Rural (RER) de Indiana.

Denuncias de maestros contagiados

Por otro lado, el dirigente sindical señaló que exigirán a la Dirección Regional de Salud un nuevo estudio sobre la situación actual de la pandemia en la región, y si es que continúa como viable la modalidad de la educación semipresencial. Afirmó que muchos maestros denunciaron que se contagiaron de Covid-19.

“En la I. E 60105 de puerto Alegría, dos maestros se contagiaron de covid y a pesar de ello los colegas siguen yendo a sus clases semipresenciales una vez a la semana”. Concluyó.

Este medio intentó buscar réplica en la directora de la Dirección Regional de Educación de Loreto, Linda Angulo, pero la funcionaria no contestó a nuestras llamadas. (A. Padilla)