Ordenanza establecerá marco normativo para el pago de la deuda social con el saldo presupuestal de las UGEL



Los dirigentes del SUTE Loreto, Eleazar Pezo, secretario general, y Cesar Coral, subsecretario general, expresaron su inconformidad con la demora en la publicación de la ordenanza regional que establece el marco normativo para el pago de la deuda social del magisterio.

De acuerdo al profesor Eleazar, este documento se encuentra archivado desde el 7 de marzo sin presentar mayor avance pese a haber una comisión encargada, por lo que hizo un llamado de atención al consejero José Valera, presidente de esta comisión de la deuda social.

“Desde el 7 de marzo que han sido notificados (los consejeros), ellos tienen que dictaminar a favor y una vez hecho eso, pasa al pleno. Esta semana habrá pleno y no está agendada la deuda social, por eso le llamamos la atención poderosamente al presidente de la comisión ¿de qué nos sirve los papeles? De eso no vivimos, o están a favor del maestro o nos dicen que no”, criticó el profesor Cesar Coral

Por su parte, Janeth Reátegui, consejera integrante de la comisión, reconoció que la demora se debió a una falta de comunicación entre los consejeros. Asimismo, señaló que Valera se encontraba fuera de Iquitos y recién hace una semana, con su regreso, pudo ser actualizado con los documentos. No obstante, los dirigentes aseguran que José Valera ya tenía conocimiento de ello y fue pura irresponsabilidad de su parte.

En ese sentido, la consejera indicó que será necesaria una sesión extraordinaria para tocar el tema de la deuda social. Sin embargo, afirmó que el proceso de la ordenanza se encuentra en una etapa avanzada en la que la Gerencia de Desarrollo Social debe proponer la creación de la ordenanza a través de un documento. Una vez hecho, se llamará a los dirigentes para que sustenten la norma.

“Entendemos la demanda de los maestros, por ello, le daremos un plazo de diez días máximo para que la gerente de Desarrollo Social emita este documento proponiendo la ordenanza”, concluyó la profesora Janeth Reátegui.

(A. Padilla)