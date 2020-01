Superemos visitas

Desde que estamos en el ejercicio periodístico hemos estado frente a muchas autoridades nacionales que vienen de visita, y vaya que son muy fugaces, apenas reciben información de lo que está pasando “a vuelo de ronsapa”, muy rapidito.

Creemos que así es bien difícil informarse bien, entender, comprometerse e identificarse con los problemas que afrontan las regiones en general. Es decir, no se puede afirmar que se ha vivido en carne propia como para impulsar cambios.

Quizás esa sea una de las razones porque hasta ahora las autoridades centrales no aciertan en los planes de desarrollo para las provincias del país. Pero, algo curioso es que muchas de nuestras autoridades centrales proceden de provincias, ahora.

Hace décadas cuando nos gobernaban en su mayoría limeños de nacimiento y hasta de descendencia extranjera, pensábamos que faltaba gente de provincia, del Perú profundo, de las entrañas de las diversas regiones. Y nada. Ahí están sumándose a los errores del ejercicio del poder central.

Y cada vez que nos visitan estas autoridades escuchamos de sus boca el cliché de que vienen a conocer nuestros problemas, a informarse, qué terrible, y en plena era de la tecnología de las comunicaciones, cuando tendrían que traer bajo el brazo soluciones concretas, viables y a ejecutarse en el más breve plazo.

Hasta cuándo vamos a superar estas visitas, hasta cuándo serán visitas de verdaderos ejecutivos públicos. La verdad sentimos vergüenza ajena cuando les escuchamos y pensamos que el sector privado tiene razón cuando dice que con poco ellos hacen mucho y el Estado millonario no puede multiplicar su riqueza.

Y seguro que muchos dirán que hay alianzas público-privadas exitosas, pero solo para un lado, es decir para el privado, y no llega al objetivo de beneficiar al pueblo peruano más necesitado, es más lo mencionan en sus fines.

Acá en Loreto tenemos el caso del subsidiado Ferry que ha beneficiado a los dueños empresarios de la misma, y ojo que nos parece bien, están en su derecho, y porque cumplen con los costos de los pasajes al alcance de la economía de acuerdo a la distancia.

Pero, el compromiso de mejorar los puertos, embarcaderos y atracaderos, no se cumple con la rapidez que la visita de las autoridades centrales motivó para la inauguración de este servicio. Hay dinero para el subsidio, pero la hacen difícil en la inversión para los atracaderos presentables y de calidad.