SUNEDU deniega licenciamiento a la UCP de Iquitos

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) denegó la solicitud de licenciamiento institucional a la Universidad Científica del Perú (UCP), con sede en la ciudad de Iquitos.

De acuerdo a la información oficial de esta entidad, ello se debió a que la UCP no demostró en su evaluación el cumplimiento de ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) aplicables, según el Modelo de Licenciamiento Institucional y conforme a lo establecido en la Ley Universitaria.

Como consecuencia de esta denegatoria, la Universidad Científica del Perú deberá presentar un plan detallado y orientado a garantizar un proceso ordenado y progresivo de cese de sus actividades académicas.

De inmediato, queda impedida de convocar nuevos procesos de admisión y de captar nuevos alumnos mediante cualquier modalidad.

Cabe precisar que la SUNEDU detalla que luego de la evaluación integral realizada, se determinó que las actividades y los resultados planteados por la universidad en el plan de adecuación, presentado tras el resultado desfavorable en la etapa de verificación presencial a la universidad, no resultaron pertinentes ni suficientes para levantar las observaciones realizadas ni garantizar el cumplimiento de las CBC.

Entre las deficiencias que motivaron la denegatoria de licencia, mencionaron: Se presentaron inconsistencias en la asignación del presupuesto para la planificación y la Dirección Universitaria de Acreditación de la Calidad Educativa, lo que no garantiza que se realicen las actividades ni el desarrollo de la gestión de la calidad que permitan la mejora y la continuidad del funcionamiento de la dirección.

Dice la SUNEDU: La casa de estudios no otorga certeza sobre la situación de sus estudiantes; durante la evaluación presentó cuatro versiones sobre el número total de estudiantes matriculados, presentando diferencias en el total de matriculados correspondiente al período 2015 -2019.

La UCP no garantiza contar con normativa consistente que permita la titulación de los estudiantes de todos sus programas de estudio.

No evidenció contar con espacios adecuados, donde se garantice la continuidad y disponibilidad del servicio educativo, incluyendo el desarrollo de las prácticas en los programas de ingeniería. En este último caso, se pone en riesgo la seguridad e integridad física de los alumnos al no certificar el seguimiento de protocolos de seguridad o identificación de riesgos.

Y entre otros, que no existen mecanismos que aseguren la mejora permanente de sus docentes. Las capacitaciones planificadas no responden a un diagnóstico sobre las competencias docentes, ni cuentan con un presupuesto consistente que asegure su desarrollo. (Diana López M.)