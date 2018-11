Incumplimiento en IGV

En dicho sector se ha detectado esta modalidad de evasión por más de 533 millones de soles.

Una empresa dedicada a la construcción y que forma parte de un importante consorcio líder de este sector, fue identificada por la SUNAT al presentar más de 300 comprobantes de pago clonados para beneficiarse ilícitamente con el crédito fiscal. Los implicados ya cuentan con denuncia penal en el Ministerio Público.

El hecho se comprobó durante su participación en una licitación pública, la cual ganó y en la que presentó comprobantes falsos de compra de combustibles de cinco proveedores, los cuales representaban el 15% del total de sus operaciones. Al realizar los cruces de información, inspecciones y constataciones domiciliarias, la SUNAT verificó que los proveedores nunca le vendieron combustible a la empresa.

En este caso, el monto reparado por la SUNAT contra la empresa fue por operaciones cercanas a los S/. 3 millones y el IGV dejado de pagar asciende a casi S/ 540 mil solo en un año. Este tipo de actuación es común en un gran número de empresas del sector construcción con un modus operandi que la Administración Tributaria ya ha identificado y que tiene las siguientes características:

• Forman parte de consorcios para participar en las licitaciones y contrataciones del Estado.

• Emiten comprobantes de pago físicos.

• Buscan la manera de pagar menos impuestos (IGV e Impuesto a la Renta)

• Identifican a supuestos proveedores que no cuentan con autorización para distribuir determinados bienes (por ejemplo, combustibles).

En el presente año la SUNAT tiene previsto realizar más de 1,135 auditorías a empresas del sector construcción logrando determinar un monto de deuda tributaria cercano a los 711 millones.

La SUNAT ha determinado que la modalidad de evasión del IGV se basa en Operaciones no Reales (ONR) mediante la clonación de comprobantes de pago físicos o la simulación de operaciones a través de la constitución de empresas de “cascarón” logrando obtener de manera indebida crédito fiscal y reduciendo el pago de impuestos. Se estima que en el sector construcción el monto de Operaciones No Reales supera los S/ 533 millones anualmente.

Sobre este último punto se debe señalar que entre el 2017 y lo que va del 2018 se han remitido informes al Ministerio Público de 64 empresas por indicios del delito de defraudación tributaria que involucran un monto cercano a los S/ 100 millones. De esta cantidad, 20 empresas corresponden al sector construcción.