Serenos y policías llegaron a local para constatar los hechos

Ayer en horas de la mañana cuando la móvil del serenazgo realizaba patrullaje integrado con la policía Nacional, fueron alertados por Jack Hernández Zumaeta, subdirector de la Institución Educativa Pública Nº 60057 “Petronila Perea de Ferrando”, ubicada en la Av. La Marina S/N, denunciando que fueron víctimas de robo al interior de dicho colegio.

Los agentes con la autorización de la autoridad educativa, ingresaron al local donde hicieron el recorrido por los ambientes, donde corroboraron que los delincuentes ingresaron por la parte posterior del plantel.

Las cosas robadas según el docente, fueron un Balón de gas, un CPU, una laptop, una consola, una compresora, un equipo de sonido, valorizado en 2,500 soles, y ventiladores, entre otras cosas,

Al parecer, los delincuentes ingresaron a la media noche, y recorrieron varios ambientes, como las oficinas de la dirección y tutoría de los tres niveles de educación, los agentes trasladaron al sub director hacia la comisaría para que asentara su denuncia.

“Estamos sin protección policial, los ladones hacen de las suyas, el guardián no se abastece solo, en una oportunidad fue amenazado de muerte. Lo que exigimos es que haya continuo patrullaje, por esta zona que se vuelve peligrosa a altas horas de la noche”, refirió un padre de familia. (C. Ampuero)