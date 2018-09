Sospechosos se dieron a la fuga con dirección desconocida

Huían a toda velocidad sin importarles absolutamente nada, con el dorso desnudo y haciendo el ademán que sacaban algo de entre sus cinturas.

Los sospechosos que según los testigos eran de nacionalidad colombiana, eran perseguidos por agentes policiales por toda la calle San Antonio, en el distrito de Iquitos.

Los conductores de vehículos mayores y menores y los vecinos de este sector no entendían lo que pasaba, incluso notaron que al momento de la fuga, uno de ellos sacó un arma de fuego y levantó el brazo derecho, pidiendo que les abran paso.

Los jóvenes de aproximadamente 25 años de edad cuando llegaron hasta la cuarta cuadra de la calle Las Castañas, dejaron abandonada una motocicleta marca Honda modelo XR y una pistola en plena vía pública, y desaparecieron del lugar sin dejar rastro alguno.

Minutos más tarde hicieron su aparición agentes del grupo de intervención rápida de la Policía Nacional y posteriormente efectivos de criminalística para levantar las huellas dactilares y las evidencias que quedaron en este lugar.

Hasta el momento, la policía no ha identificado a los propietarios de la moto y el arma de fuego, lo que viene siendo materia de investigación.

(C. Ampuero)