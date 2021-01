Sujeto habría abusado sexualmente de su hijastro de solo nueve años

El hermano mayor del niño denunció que sorprendió al padrastro de ambos cuando manoseaba al menor



Denis Tapullima (23) denunció a su padrastro Manuel Llerena Llerena (51) por aparentemente haber ultrajado sexualmente a su hermanito menor de solo 9 años de edad, aprovechando que se había quedado a solas con el niño.

Según denuncia Tapullima, su madre y él salen a laborar casi todo el día, así que el hombre se queda a cargo de la casa y el menor, situación que habría sido aprovechada por el mismo para dar rienda suelta a sus bajos instintos.

Sin embargo, el último martes Denis regresó a su vivienda, ubicada en el distrito de San Juan Bautista, más temprano de lo habitual, y cuando ingresó a su casa afirma haber sorprendido a su padrastro con sus pantalones abajo y tocando las partes íntimas de su hermano menor, quien se encontraba desnudo y llorando.

Manuel Llerena al verse descubierto se vistió rápidamente y salió huyendo de la vivienda para intentar darse a la fuga. No obstante, el indignado hermano decidió ir a denunciarlo ante las autoridades competentes por abuso sexual contra un menor de edad.

Actualmente, el caso ya se encuentra en mano de las autoridades de familia, y en sus declaraciones el menor indicó que no sería la primera vez que su padrastro lo desnuda y le realiza tocamientos indebidos aprovechando que no había nadie en casa.

En tanto, Denis exige un castigo ejemplar para aquel individuo que abuso de la inocencia de su hermanito. (R. Graicht)