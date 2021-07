Sujeto en estado de ebriedad ahorca a su mujer

Aparentemente por celarle con otra persona



Personal de serenazgo de Punchana llegó hasta la Av los Rosales, en el hospedaje “DACSA”, donde lograron intervenir a un sujeto que fue identificado como Gerardo Moreno González (28), el mismo, que fue acusado por su conviviente Giovanna Alvarado Egure (33) de agredirle física y psicológicamente, atacándole con patadas, puños y ahorcamiento, aparentemente cegado por los celos.

Asimismo, la mujer manifestó que no sería la primera vez que su conviviente le agrede cada vez que viene en aparente estado de ebriedad, sino sería constantes las agresiones y no hizo la denuncia correspondiente por temor a sus amenazas de muerte.

Finalmente, los agentes del serenazgo de Punchana articularon el trabajo con la PNP y trasladaron a ambas personas a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

(C. Ampuero)