Sujeto agrede a su exconviviente a punta de puños y patadas

Tras cometer la violencia familiar se dio a la fuga



Una mujer de 19 años fue agredida física y psicológicamente por su conviviente, quien minutos antes que llegue el serenazgo hasta el lugar de la agresión, se dio a la fuga y se encuentra en calidad de no habido.

El iracundo sujeto fue identificado como Samuel Pino Barbaran (26), quién desde hace varios meses no vive con su mujer, identificada como Glendita González Córdova.

Según las palabras de la agraviada, su expareja llegó hasta el departamento donde ella vive y le empezó a propinar golpes de puños y patadas, por el simple hecho que la joven madre le pide dinero para que compre pañales desechables, leche, algunas medicinas, entre otras cosas para su hija de 27 días de nacida.

La mujer poco nada pudo hacer para evitar la avalancha de golpes en el cuerpo y en su rostro. Hizo lo imposible para no soltar a su hijita que llevaba en brazos. Desde el segundo piso sacaba una mano para pedir auxilio a los vecinos que se encontraban en la calle. En un momento logró escapar de su agresor y se fue a refugiar en la casa de un vecino.

Minutos después llegó personal de serenazgo del distrito de Belén, quienes alertados por los pobladores, auxiliaron a la joven madre y le trasladaron hasta el Hospital Apoyo Iquitos y luego a la Comisaría 9 de Octubre para que ponga la denuncia del caso.

La mujer dijo temer por su vida ya que este sujeto tomaría represalias en cualquier momento. No sería la primera vez que está joven madre es agredida por su expareja. Las instituciones competentes de estos casos deberían tomar cartas en el asunto inmediatamente y de oficio. (C. Ampuero)