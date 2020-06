Sujeto agrede a bombero

Hombre de rojo fue a controlar el fuego en una de las viviendas afectadas y terminó golpeado

Juan Pedro Ahuanari Amasifuén, integrante de la compañía de bomberos de Iquitos, fue agredido brutalmente por un individuo que se encontraba en el interior de una de las viviendas siniestradas.

Según contó el bombero, el hombre que no pudo ser identificado, le propinó un fuerte golpe en la nariz dejándole desmayado. Luego huyó del lugar.

Tras este incidente, llegó personal del Samu, que lo atendió y estabilizó para posteriormente proporcionarle oxígeno.

“Estaba ingresando a hacer mi trabajo, con la finalidad de evitar que el fuego se propague a la demás viviendas, cuando de pronto unos sujetos que estaba dentro de la casa me empezó a insultar y me empujaron. No contento con eso me propinaron varios golpes en la cara dejándome inconsciente. La verdad no sé cómo pueden existir este tipo de personas cuando uno va en su ayuda, al final sale agredido”, dijo el bombero.

No solo es el problema la falta de equipo de protección personal para los bomberos, sino también tienen que lidiar con inescrupulosos que no comprenden el trabajo de estas personas que voluntariamente asisten a un incendio para ayudar a las víctimas.

Tras conocer este lamentable hecho, la Policía Nacional de Perú que se encontraba en un lugar, fue en busca de los iracundos hombres, pero no los encontraron. (C. Ampuero)