Sufre accidente de tránsito tras quedarse dormido

En la avenida José A. Quiñones



Un joven que no pudo ser identificado y que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol, se habría quedado dormido mientras manejaba su motocarro, hecho que produjo un accidente de tránsito. Afortunadamente el joven no sufrió lesiones graves.

Este hecho ocurrió la madrugada del último lunes, se presume, que el motocarrista habría estado celebrando el día de las madres desde el domingo en horas de la noche y parte de la madrugada del lunes.

De inmediato los conductores que pasaban por la avenida José Abelardo Quiñones, se percataron del hecho y auxiliaron al joven.

Minutos después llegó hasta el lugar del accidente, personal policial del departamento de emergencia, los mismos, que auxiliaron al joven motocarrista y le trasladaron de inmediato hasta el hospital apoyo iquitos para que sea atendido por los médicos de turno. El joven quedó en la sala de observación hasta la llegada de sus familiares.

EL DATO

Solamente la madrugada del lunes se han registrado varios accidentes de tránsito en diferentes sectores de Iquitos. Muchos de ellos con consecuencias leves. (C. Ampuero)