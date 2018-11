En varias oportunidades se ha conocido de reclamos de trabajadores que cumplen con su jornada laboral y más, sin siquiera respetarse el sueldo mínimo y sus derechos básicos como parte de la empleabilidad que goza de normativas nacionales con respaldo internacional.

Sobre la exigencia de su cumplimiento, la dirección regional de Trabajo de Loreto encuentra limitaciones por el insignificante número de inspectores con que cuenta para lograr resultados que ayuden a superar éstas y otras irregularidades que lindan en el abuso laboral.

En relación a este tema, el vicepresidente de asuntos corporativos de Intercorp retail, Jorge Lazarte, sostuvo también que la informalidad en el país no respeta el sueldo mínimo, lo cual profundiza el deterioro del mercado laboral nacional.

“La informalidad en el mercado laboral no respeta el sueldo mínimo, lo cual se puede observar en varios ámbitos”, manifestó Toyama durante el programa Mirada Económica de Andina Canal Online. Comentó que la solución a este tema es diferente en cada sector de la actividad productiva nacional.

Algo que también dijo y que es muy real, es en lo concerniente a que en el ámbito laboral se necesita una reforma normativa que sincere los derechos y obligaciones que tienen las empresas y que éstas sean de posible cumplimiento. “Lo que está pasando ahora es que no les permite a las empresas cumplir con las obligaciones que tienen para con sus trabajadores”.

Esa es una de las principales razones por las que las empresas huyen a la informalidad, agregó.

Explicó que en el ámbito tributario está claro que se requiere una reforma normativa clara que haga que tributar en el Perú sea menos complejo. “Que no solo se persiga al formal, sino que también se persiga al informal y que además sea menos oneroso para las empresas”.

Mencionó que en el ámbito regulatorio hay una burocracia que es enorme. En este sentido, subrayó que lo más importante es continuar con la simplificación administrativa que haga cada vez, menos compleja la realización de trámites. “Hay que idear mecanismos para que sea más fácil para las empresas eliminar las barreras burocráticas. A menor burocracia mayor cantidad de formales”, aseveró.

Nos dio estadísticas preocupantes. “La cifra que tenemos de 74% de informalidad significa que 74 de cada 100 trabajadores no percibe un salario mínimo, no perciben beneficios laborales ni seguros y tampoco tributan”. Se requiere que la formalidad sea menos onerosa.