SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN, NOTARIO DE LORETO, CON OFICINA EN JIRÓN RICARDO PALMA 342 – IQUITOS; DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTÓ JERRY LENIN DAVILA GARCIA, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE JULIA ISABEL GARCIA VASQUEZ, FALLECIDA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2000, EN LA CIUDAD DE IQUITOS, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO PASAJE MIRAMAR Nº 194 – MORONACOCHA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTO HEREDERO A JERRY LENIN DAVILA GARCIA, COMO HIJO SUPERSTITE DE LA CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA SOBRE LA CAUSANTE LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN
NOTARIO DE LORETO
V-1(23)F/9122
S/ 38.40
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ EL SEÑOR: JORGE ARTURO RAMIREZ TAPULLIMA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUE SU PADRE, DON: ARTURO RAMIREZ CASTILLO, FALLECIDO EL 29 DE ENERO DEL 2021, EN LA CARRETERA YURIMAGUAS CON RICARDO PALMA S/N, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SEÑOR DE LOS MILAGRMOS 449, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- INDICANDO COMO LOS ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS A LA SOLICITANTE, SU MADRE: ISAURA TAPULLIMA DE RAMIREZ, Y SUS HERMANOS CARLOS ARTURO RAMIREZ TAPULLIMA, ALEXANDER RAMIREZ TAPULLIMA, Y MARIELITH RAMIREZ DE PRETELL.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(23)F/9123
S/ 47.40
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N°702 – PUNCHANA, SE PRESENTO: RUTH RUTH DAVILA CARDENAS, IDENTIFICADA CON DNI N°05349971; A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU MADRE: RUTH ROCHAD CARDENAS VELASCO, IDENTIFICADA CON DNI N°00033686; FALLECIDA CON FECHA 15 DE MAYO DE 2020, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL III IQUITOS, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO; SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE AREQUIPA 1738, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS A LA SOLICITANTE Y SU HERMANA SELVA DAVILA CARDENAS.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(23)F/9123
S/ 45.60
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN, NOTARIO DE LORETO, CON OFICINA EN JIRÓN RICARDO PALMA 342 – IQUITOS; DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTÓ LOURDES MERCEDES ZUÑIGA GOMEZ, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE ISAAC ROSENDO ZUÑIGA ZEGARRA, FALLECIDO EL 02 DE OCTUBRE DE 2022, EN LA CIUDAD DE IQUITOS, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE RAMIREZ HURTADO Nº 968, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTAS HEREDERAS A LOURDES MERCEDES ZUÑIGA GOMEZ Y NANCY PATRICIA ZUÑIGA GOMEZ, COMO HIJAS SUPERSTITES DEL CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA SOBRE LA CAUSANTE LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN
NOTARIO DE LORETO
V-1(23)F/9124
S/ 39.60
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN, NOTARIO DE LORETO, CON OFICINA EN JIRÓN RICARDO PALMA 342 – IQUITOS; DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTÓ LUIS ELIEZER REATEGUI LOPEZ, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE LOURDES LOPEZ DE REATEGUI, FALLECIDA EL 07 DE SETIEMBRE DE 2005, EN LA CIUDAD DE IQUITOS, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE DIEGO DE ALMAGRO Nº 708, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTA HEREDERA A LUIS ELIEZER REATEGUI LOPEZ, COMO ESPOSA SUPERSTITE DEL CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA SOBRE LA CAUSANTE LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN
NOTARIO DE LORETO
V-1(23)F/9124
S/ 38.40
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN, NOTARIO DE LORETO, CON OFICINA EN JIRÓN RICARDO PALMA 342 – IQUITOS; DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTÓ SUSUNA DEL PILAR DAVILA LACHI, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE CESAR ARMANDO DAVILA SABOYA, FALLECIDO EL 22 DE ABRIL DE 2020 E INES LACHI INUMA, FALLECIDA 26 DE ENERO DE 2017; AMBOS FALLECIDOS EN LA CIUDAD DE IQUITOS, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO CALLE TUPAC AMARU Nº 322, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTOS HEREDEROS A SUSUNA DEL PILAR DAVILA LACHI, LIZ DAVILA LACHI Y CESAR ARMANDO DAVILA LACHI, COMO HIJOS SUPERSTITES DE LOS CAUSANTES; LO QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA SOBRE LA CAUSANTE LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN
NOTARIO DE LORETO
V-1(23)F/9124
S/ 45.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN, NOTARIO DE LORETO, CON OFICINA EN JIRÓN RICARDO PALMA 342 – IQUITOS; DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTÓ MARIA ESTELA GARCIA DE VILLAR, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE JOSE JAVIER VILLAMAR GARCIA, FALLECIDO EL 07 DE MARZO DE 2020, EN LA CIUDAD DE IQUITOS, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE CUSCO Nº 1016, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTAS HEREDERA A MARIA ESTELA GARCIA DE VILLAR, COMO HIJA SUPERSTITE DE LA CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA SOBRE LA CAUSANTE LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN
NOTARIO DE LORETO
V-1(23)F/9124
S/ 39.00
SUCESION INTESTADA
Por ante mi oficio notarial sito en el Jr. Arica Nº 584 de esta ciudad, se ha presentado doña MARIA LUISA LAZO SILVA, solicitando la sucesión intestada de su señora madre doña AMELIA SILVA LUJAN VDA. DE LAZO, fallecido en el distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, el día 30 de Marzo del 2022, y tuvo su ultimo domicilio en la ciudad de Iquitos, lo que comunico para que se presenten los que se crean con derecho a la herencia.
Iquitos, 22 de NOVIEMBRE del 2022
JOSE M. SALAZAR BERNEDO
NOTARIO-ABOGADO
V-1(23)F/9125
S/ 30.00
PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN EL JIRÓN MORONA Nº 161 – IQUITOS, ERIBERTO TANANTA RAMIREZ, POR DERECHO PROPIO, SOLICITA LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN FUERA EN VIDA SU ESPOSA DOÑA ANGELINA VELA DEL CASTILLO, FALLECIDA EL 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021 EN EL HOSPITAL REGIONAL “FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS”, DE IQUITOS, SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO LA CALLE LAS COLINAS 200, SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(23)F/9129
S/ 31.20