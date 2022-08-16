SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN, NOTARIO DE LORETO, CON OFICINA EN JIRÓN RICARDO PALMA 342 – IQUITOS; DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTÓ SAMUEL EGUREN AREVALO, EN REPRESENTACION DE GUSTAVO ORELLANA ARNAO, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE GILBERTO ORELLANA ARNAO, FALLECIDO EL 21 DE FEBRERO DEL 2021, EN LA CIUDAD DE IQUITOS, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO CALLE UCAYALI Nº 118, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTO HEREDERO A GUSTAVO ORELLANA ARNAO, COMO HERMANO DEL CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA SOBRE LA CAUSANTE LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 10 DE AGOSTO DEL 2022.
MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN
NOTARIO DE LORETO
V-1(16)F/8797
S/ 39.00
SUCESIÓN INTESTADA